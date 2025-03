La CHG coloca carteles que recuerdan que está prohibido bañarse en la Pesquera en Badajoz

Prohibido caminar por el muro del azud, prohibido entrar en el agua y prohibido pescar. Los que visiten el azud de La Pesquera se encontrarán ... con carteles recordando estas restricciones. La Confederación Hidrográfico del Guadiana (CHG) ha decidido aumentar las advertencias en la zona tras el último ahogamiento, el de un niño de solo trece años el pasado mes de marzo.

Las señales no suponen un cambio de normativa, sólo insisten en la que existe. El baño está prohibido en todo el cauce del Guadiana, pero es especialmente peligroso en el azud de La Pesquera, donde se han producido cinco muertes en once años.

La última tragedia ocurrió el pasado mes de marzo cuando un niño de solo trece años se metió en el agua junto a dos amigos más. Era una tarde especialmente calurosa y estaban pescando desde el muro del azud, por lo que decidieron refrescarse. Cuando iban a salir los dos acompañantes perdieron de vista a José María Silva y no fueron capaces de encontrarle. Su cuerpo fue recuperado 24 horas después a solo unos metros de donde desapareció, aguas abajo del salto de agua y en el fondo de lecho fluvial.

La muerte de José María Silva reabrió el debate porque en 2013 se produjo una muerte casi idéntica. Otro menor, en ese caso de 17 años, que estaba con unos amigos, se lanzó al agua y se ahogó. Quedó atrapado en unos escombros que había en el fondo. Tras ese suceso la Delegación del Gobierno en Extremadura se comprometió a reforzar la seguridad en la zona, incluso se propuso que se colocasen boyas de seguridad. Sin embargo no hubo cambios.

La Confederación prometió medidas de seguridad tras el último ahogamiento, el de un niño de trece años en marzo

Con el ahogamiento del niño de trece años se reabrió la polémica y el delegado del Gobierno, actualmente José Luis Quintana, aseguró que estudiarían nuevas medidas de seguridad, aunque insistió en que lo básico es que el baño está prohibido y que hay que respetar esta norma.

A pesar de que es una prohibición conocida, a veces, hay jóvenes que se bañan en La Pesquera. Es una zona bonita y tranquila, pero peligrosa por la fuerza de la corriente que llega del salto de agua y por el fondo del río, que tiene mucho fango.

Novedades

En total se han instalado tres carteles nuevos, uno en la margen derecha y dos en la margen izquierda. Al muro del azud de La Pesquera se puede acceder tanto por Las Crispitas, es decir, desde el Pico del Guadiana aguas arriba, como por el Molino de los Moscoso, en la carretera de Sevilla.

Las nuevas señales se suman a las que ya existían en la zona que indicaban que es una zona de seguridad, es decir, un área restringida, un término que principalmente conocen los pescadores, pero no los ciudadanos en general. La novedad en los carteles instalados la semana pasada es que son más claros y directos y repasan las prohibiciones. Indican que se trata de una zona de peligro y citan: prohibido subir al azud, prohibido entrar al agua y prohibido pescar.

La Confederación recuerda, con este mensaje, tres comportamientos peligrosos porque, aunque el mayor riesgo está en bañarse, es poco habitual. Sin embargo es muy fácil ver a gente caminar por el muro o pescar desde esta estructura.

Así lo confirma Miguel Tello, pescador habitual, que ayer instaló su caña en La Pesquera, lejos de la zona de riesgo. «Aquí los que pescamos de siempre sabemos que no te puedes meter en el azud, a veces hasta han pasado policías y lo han recordado, pero hay chavales tarde sí y tarde no que van andando por el muro. Claro, si se caen, el Guadiana es un río peligroso. Esperemos que no pase nada».

Este veterano pescador no sabe si los carteles serán una medida de seguridad efectiva. «No sobran por si viene alguien que no conozca el azud, que sepa que no puede andar por el muro, que te puedes matar. Pero los chavales, no se, porque alguna vez algún pescador les ha llamado la atención y les ha dado completamente igual», dice Tello que cree que la vigilancia podría ser mejor solución. «Que pase más la policía o que los multe que eso se puede multar».

Jorge y Ramiro también estuvieron ayer en la zona de La Pesquera. Ellos reconocen que alguna vez han pescado en el muro y de joven el primero también se metió en el agua. «Inconsciencias que haces porque ahora no se me ocurriría. Tengo dos niños pequeños y, si crecen y se meten, los mató y luego los mata su madre». Estos pescadores ven bien que se coloquen los carteles. «Porque a veces sí puede haber algún despiste». Sin embargo creen que la gente volverá a saltarse la prohibición en el futuro.

A las muertes de los dos menores en 2013 y en 2024 cuando se bañaban hay que sumar el ahogamiento de tres trabajadores de una empresa subcontratada por la CHG para controlar las plantas invasoras. Los trabajadores iban en una barca por el azud cuando la embarcación volcó en el salto del agua y cayeron a la corriente. Los tres fallecieron al no poder salir del agua.