Cervezas frías y copas en las terrazas llenas de los bares de Badajoz durante el apagón

«Aprovechamos la terraza todo el día, con cervecitas y copas. Me recordó la pandemia, las ganas de vivir que nos han quedado desde entonces«. Así resume Antonio José González Guerrero la experiencia que vivió ayer en su bar de Badajoz, La Molienda, durante el apagón. Como la suya, las terrazas de la ciudad se llenaron durante todo el día.

En Badajoz, en general, la mayor parte de las tiendas de conveniencia, la grandes superficies y los bares se mantuvieron abiertos. Sí cerraron algunos supermercados y comercios por no poder dar servicio debido a los problemas informáticos. Los clientes premiaron a los abiertos haciendo un importante gasto durante toda la jornada.

González Guerrero explica que decidieron seguir abiertos y «tirar de ingenio» para poder dar servicio. En su caso sustituyeron los cafés por zumos y refrescos y lograron mantener la cerveza fría con tercios en los arcones. «La gente se sorprendía cuando le servías unas cerveza fría a las ocho de la tarde».

Gracias a esta solución en La Molienda se mantuvo la terraza llena toda la tarde y solo perdieron una pequeña parte del género. «Bueno, perjuicios ha habido, por mucho que quisimos solucionar todo, pues ha habido algún producto que se nos ha ido, sobre todo de la parte de los helados», dice el propietario.

Dar de comer a los vecinos

En Las Palmeras, el conocido bar de Antonio Domínguez, los vecinos se reunieron como punto de encuentro de la zona. José Antonio Benavides dice que ayer fue «un caos». «Fue tremendo. Únicamente que nosotros, por el mero hecho de en la cocina tener gas, plancha, pues pudimos solucionar el problema a algunos pocos de vecinos de por aquí».

En las Palmeras pudieron hacer la comida usando el gas e iluminado con el móvil y así dieron de comer a vecinos que no tenían productos en casa. Luego la tarde fue para las cervezas y alguna copa. Igual que en el caso de La Molienda la peor consecuencia ha sido la pérdida de los helados.

Mientras muchos pacenses apostaron por los bares, pero otros compraron y se fueron a casa o a los parques. Lo vivió en primera persona Antonio Dávila Gallego, de la tienda de conveniencia Neco que este martes estaba reponiendo mercancía porque ayer «arrasamos con lo que había, fue de locos, de locos. Sobre todo por la desinformación, la gente no sabía a qué hora volvería la luz».

Este comerciante, que lleva más de 20 años en su tienda, no recuerda algo así. Ayer duplicó sus ventas y dice que no vendió más porque no tenía. «Las neveras aguantaron lo que aguantaron y los congeladores esos tienen no hubo problema. Yo no tuve pérdida, en ese sentido no. La pena es de no haber tenido más cosas porque la gente te pedía, incluso yo abrí por la tarde y la gente pedía agua, pan, radio, pilas, de todo».

