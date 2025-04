Institutos y universidad vacíos mientras Badajoz vuelve a fluir con el mercadillo

J. López-Lago Martes, 29 de abril 2025, 14:04 | Actualizado 14:09h. Comenta Compartir

El día después del gran apagón amaneció con todas las conexiones restablecidas en Badajoz y las dudas aún entre muchos padres de si habría clase o no, ya que la Consejería de Educación comunicó que suspendía la actividad lectiva sobre las ocho de la tarde y la plataforma Rayuela no estaba activa. Este martes los niños más pequeños sí han ido al colegio pues los centros sí se anunció que permanecerían abiertos y los padres y madres debían atender sus trabajos, pero en los institutos de Secundaria la deserción fue masiva y los pocos que acudieron al centro terminaron regresando a casa. Entre padres y madres consultados la sensación que ha predominado ha sido que no tenía ningún sentido cancelar las clases cuando desde anoche se sabía que la normalidad estaba recuperándose, en ciudades como Badajoz no hay problemas de transporte y un aula puede funcionar sin electricidad en un día soleado.

La Universidad de Extremadura suspendió también las clases para hoy, pero lo anunció más tarde durante el lunes. En el campus universitario de Badajoz algunos alumnos desconocían que no había clase este martes y los más aplicados han aprovechado la inesperada jornada no lectiva para estudiar en la biblioteca ante la proximidad de los exámenes. En los alrededores de las facultades apenas se veía gente, solo en algunas cafeterías donde docentes y personal administrativo han pasado parte de la mañana.

Ampliar Biblioteca Central de la UEx en Badajoz este martes no lectivo. José Vicente Arnelas

Sí cundió la desazón en el edificio Metálico del campus, donde estaba prevista la Feria de la FP, un evento divulgativo organizado por el CPR de Badajoz para que 18 centros educativos de la capital pacense y pueblos cercanos explicaran su oferta de Formación Profesional. Estaba prevista la asistencia de unos 800 jóvenes, pero al final se suspendió al no haber clases y a mediodía los promotores estaban terminando de recoger todo el material desplegado.

En el resto la ciudad la vida fluía durante una mañana en la que el tema de conversación ha sido el apagón y los adolescentes han aprovechado la suspensión de clases como un 'regalo' llenando pistas deportivas de barrio mientras en el resto de Badajoz comercios y cafeterías recuperaban el pulso tras una tarde el día antes en que nadie sabía aún cuánto duraría el apagón eléctrico que conmocionó al país entero.

En Badajoz hay mercadillo los martes y la mayoría de tenderos que esta mañana voceaban sus ofertas pasaron el lunes en Don Benito, donde apenas notaron el apagón, primero porque fue a las 12,33 horas cuando ya está declinando la jornada para ellos, pero sobre todo porque no dependen de la electricidad. Julián Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura, ha valorado esta mañana muy positivamente el estado de ánimo de la población desde la perspectiva de su puesto de textil. «Hoy martes todos pensamos que va a ser un gran día porque ayer nos vimos aislados y conectados y necesitamos el cariño, que lo hay en lo mercadillos porque es el único de venta segura porque no dependemos de la luz. La gente quería verse, por eso tenemos los puestos llenos y se está vendiendo más que un martes normal, hay como ansiedad de una compra compulsiva porque la gente quiere gastar alegre y vivir el día a día», ha declarado junto a su puesto.