Los carriles bicis de Cerro Gordo, La Pilara y Luis Movilla también serán pintados

El carril bici de la avenida Sinforiano Madroñero forma parte de un proyecto más amplio que dotará de esta misma infraestructura a la avenida Luis Movilla (hasta el semáforo de Huerta Rosales); al vial de subida a la Pilara (desde la gasolinera); al vial de acceso al Cerro Gordo; a la Ronda Norte y su conexión con la avenida del Diario HOY (Eugenio García Stop, Alazán, Almendro, Francisco Sansón Moreno, Gorrión, Hermanos Vidarte y Bilbao); paseo Fluvial (entre el Puente Real y el Puente de la Universidad); ronda de Circunvalación Reina Sofía (desde el Puente de la Universidad hasta la rotonda de los Tres Poetas); y tramo final de la BA-20 en la margen derecha del río (desde la rotonda del Hotel Río hasta la cabecera del Puente Real).

Ese proyecto financiado con fondos Next Generation fue adjudicado a la UTE GCIO-Semin por un importe total de 845.669 euros y pretende dotar a la ciudad de carriles bicis en zonas en las que no existían, como la avenida Sinforiano madroñero, o en espacios donde sí los hay pero no reúnen las condiciones adecuadas, como la carretera de Circunvalación.

A partir del próximo lunes la empresa que realiza el proyecto comenzará a echar la capa de 'slurry' verde (capa antideslizante) en los tramos de carril bici que están más avanzado.

La idea es comenzar en el acceso al Cerro Gordo y también en La Pilara, dos urbanizaciones que dispondrán de un carril de subida y bajada sin conexión a la ciudad dado que el Ministerio de Fomento no contempló la creación del carril bici cuando decidió desdoblar el tramo de carretera que comunica la rotonda del Cerro Gordo con la rotonda en forma de 8.

Los trabajos realizados hasta ahora se han centrado en las zonas que van a comenzar a ser pintadas.

De momento no ha comenzado la en el paseo Fluvial, la carretera de Circunvalación y en la BA-20, tramos que deben estar terminados en enero de 2024 dado que el proyecto tiene un plazo de ejecución de un año.