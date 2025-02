«Carlos se queda, el cole es su casa», gritan los niños del colegio Juan Vázquez

Antes de que sonara el timbre de las dos que anunciaba el fin de las clases, los padres que tienen hijos matriculados en el colegio Juan Vázquez, del barrio de San Fernando en Badajoz, llegaron a las puertas del centro con pancartas pidiendo que Carlos ... se quede en el centro.

Esta protesta es una respuesta a la decisión de la Concejalía de Vivienda de vaciar las casas de los conserjes que aún quedan en los colegios pacenses.

«Para la comunidad escolar es buenísimo que él esté en el centro. Es una ayuda para el colegio y gracias a su presencia no hay vandalismo en las instalaciones», contaba María del Carmen Rodríguez Pereira, que tiene dos hijas en el colegio.

A ella, como al resto de padres de la ampa, le parece injusto el desahucio de Carlos Orellana. «No nos parecen adecuadas las formas. Le ofrecen un piso en la UVA que no reúne las condiciones de accesibilidad que necesita, o una casa compartida en Villafranco del Guadiana», contaba indignada esta madre, que subrayaba que la figura de Carlos es primordial en el colegio.

Emocionada por el apoyo recibido estaba también su hermana, Rosa María Orellana. La casa de la que desalojan a su hermano fue antes de su padre, que vivía allí con su familia porque fue conserje del Juan Vázquez.

«Las opciones que le han dado son inviables. Mi hermano es una persona transplantada con movilidad reducida, lo que queremos es que se quede o que nos den una vivienda adaptada a sus necesidades», subrayaba preocupada por el futuro de Carlos.

A gritos de 'Carlos se queda, el cole es su casa' o 'De este cole, Carlos no se va' los padres, maestros y alumnos recibieron al conserje, que acudió a la protesta visiblemente emocionado por las muestras de cariño. «Tengo funciones de conserje, pero porque yo quiero. Lo hago de manera altruista, me parece lo lógico ayudar porque estoy viviendo en la casa y no me cuesta trabajo echarle una mano al centro», decía Carlos Orellana, que recibió numerosas muestras de cariño por parte de los padres y alumnos del colegio.

Desesperanza

Antes de la protesta que reunió al menos a un centenar de personas en el centro, Carlos estuvo con la concejala de Vivienda, Ana María Casañas. «Estoy muy mal porque no me dan una solución adecuada y una vez que salga de aquí lo habré perdido todo», destacaba Orellana, que señaló que él no se niega a irse del centro, pero que las opciones que le ofrecen no son habitables dada sus condiciones de salud.

Ante esta situación el Ayuntamiento de Badajoz aseguró ayer que trabaja en la búsqueda de soluciones habitacionales para que Carlos pueda «continuar con su vida y con sus necesidades».

Casañas explicó en rueda de prensa que todas las personas que aún residen en las casas de los colegios tienen un contrato gratuito y temporal. «Esta situación en su día se permitió como una solución transitoria para personas que eran vulnerables, y con una serie de necesidades especiales y urgentes. Pero en los centros no puede residir personal ajeno a la comunidad educativa», zanjó.

Por otro lado, la concejala señaló que el Consistorio respeta la ola de solidaridad que ha surgido alrededor de Carlos pero destaca que las instituciones tienen que cumplir con la legalidad vigente, «que es darle un uso educativo», como acordaron con la Consejería de Educación.

Un uso que desde el PSOE no consideran necesario. Así, lo manifestó Ricardo Cabezas. «El PP quitó la figura de los conserjes y estableció las viviendas con un fin social, y aquí se cumple. Además, el colegio no pide utilizar este espacio para uso educativo», afirmó Cabezas, que destacó que esta situación deja en evidencia la falta de construcción de viviendas de protección oficial por parte de la inmobiliaria municipal.

Por su parte, el centro educativo quiere mantener a Carlos en el centro. «No necesitamos la vivienda porque con la bajas tasas de natalidad el colegio no necesita mas espacio», decía la directora Carmen Garrido, que destaca la labor altruista de Carlos en los últimos 40 años.

Con la intención de evitar que desalojen a Carlos de la vivienda que ocupa en el interior del colegio, los padres se han vuelto a concentrar esta tarde a las puertas del centro con el apoyo de antiguos profesores.