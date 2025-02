El colegio Juan Vázquez no quiere perder a Carlos

Carlos Orellana vive pendiente de una carta. La que va a recibir del Ayuntamiento de Badajoz con la orden definitiva para que se marche de la vivienda del colegio Juan Vázquez, ubicado en la avenida Augusto Vázquez y enfrente del seminario. Alumnos, padres ... y profesores se han volcado para impedirlo. Este sábado están colgando carteles en el edificio y tienen previsto realizar un acto reivindicativo en la celebración de las Candelas de la margen derecha esta tarde. Quieren que se quede.

Carlos lleva 47 años viviendo en su casa, que el Ayuntamiento le adjudicó a su padre cuando construyeron el centro educativo. Su padre, jardinero de formación plantó lo setos y cuidó de los jardines. Pero a su fallecimiento, en 2005, Carlos recibió el primer aviso de que debía marcharse.

El Ayuntamiento, explica su sobrina Lorena Orellana, revisó su situación hace dos décadas y decidió dejarle 'en precario'. Ya estaba trasplantado de un pulmón, por lo que no podía trabajar y, aunque disponía de una pensión de incapacidad, no tenía suficientes ingresos para buscar otro domicilio.

A cambio, Carlos se comprometió a solicitar una casa en cada nueva promoción de vivienda social que saliera a concurso. Asegura que lo ha hecho en tres ocasiones, la última en Suerte de Saavedra hace solo unas semanas para las viviendas conocidas como de la Guardia Civil. «Pero nunca la consigue porque siempre hay familias que necesitan un piso y tienen más puntos que él».

La situación se ha mantenido invariable los últimos veinte años hasta que el Ayuntamiento le ha comunicado hace unas semanas que debe marcharse sin más dilación, explica su sobrina.

No es trabajador del colegio

Carlos Orellana, que tiene 62 años, no es trabajador del colegio. Pero, aún así, colabora. Abre y cierra puertas cuando se requiere, devuelve pelotas a los chicos que las encajan en el centro, avisa a los bomberos cuando «prenden fuego a los setos, algo que pasa de vez en cuando y los apaga antes de que lleguen».

El colegio, de hecho, no quiere que se marche. Su directora, Carmen Garrido, ha enviado una carta a la concejala de Patrimonio, Ana Casañas, en la que muestra su rechazo y preocupación por el inminente desahucio de Carlos.

«Su presencia ha sido clave para la seguridad y el buen funcionamiento del colegio, realizando tareas de vigilancia y apertura del centro de mantera voluntaria. Es una persona muy querida en el barrio, con gran vinculación con las familias de San Fernando«, reza la carta a la que ha tenido acceso HOY y en la que se refieren a Carlos como portero. »Su traslado forzoso no afectaría solo a su estabilidad personal y su salud, sino también al funcionamiento y seguridad del centro, cuya comunidad educativa desea que permanezca en la vivienda que habita actualmente«.

El Ayuntamiento le ha ofrecido dos opciones. La primera fue una habituación en un piso compartido en Villafranco del Guadiana, una posibilidad que la familia de Carlos considera inviable por las dolencias que arrastra. De hecho, una de las hermanas de Carlos duerme con él en el colegio para atenderle en sus necesidades. La segunda opción fue una casa en el Gurugú, pero tiene escaleras que no puede subir «porque se asfixia» y el pasillo es tan estrecho que no puede andar por él. «Para acceder a las habitaciones se tiene que poner de lado», explica su sobrina, quien añade que está diagnosticado de obesidad mórbida. «Carlos no se niega a irse, pero que le ofrezcan un sitio que sea accesible», añade Lorena.

La sobrina de Carlos indica que han solicitado audiencia tanto al alcalde, Ignacio Gragera, como a la concejala de Patrimonio, Ana Casañas, pero no han recibido respuesta. Este viernes fue la última vez que tuvieron una conversación con un empleado municipal del área de Vivienda, quien les dijo que «nadie ha solicitado la vivienda, pero que esta es patrimonio del Ayuntamiento y el colegio debe presentar un proyecto para darle uso a ese espacio. Pero ellos saben que el centro no ha presentado ni va a presentar ningún proyecto porque quieren que Carlos siga allí».

Los padres y los alumnos del Juan Vázquez tampoco quieren que se vaya. Por eso han pasado la mañana de este sábado colocando carteles en el cerramiento del colegio. «Esta es la casa de Carlos. CEIP Juan Vázquez. Soy Sergio, conozco a Carlos desde que era pequeñito. Siempre nos ha ayudado en todo y quiero que esta... ¡siga siendo su casa!», se puede leer en uno de los carteles. «Queremos que Carlos se quede», «Justicia para Carlos», «El Ayuntamiento no entiende. Carlos es parte de nuestro colegio» o «Mi cole sin Carlos no será igual» son otros mensajes que se pueden leer en una valla repleta de carteles. Hay decenas de cartulinas de colores cogidas con bridas a la verja.

La asociación de padres y madres ha hecho un llamamiento para que los alumnos coloquen esos mensajes, así como ha convocado a todos a que acudan este sábado a las Candelas, que se celebran a partir de las 19.30 horas en el solar que existe del seminario y donde realizarán otra reivindicación.

Además, el AMPA ha citado el lunes a todos los padres y alumnos a una concentración para «mostrarles entre todos nuestro apoyo a nuestro querido Carlos» a las 14.05 horas en el patio del centro.

El Ayuntamiento dice que no puede estar allí

El Ayuntamiento de Badajoz, por su parte, afirma que Carlos Orellana no puede permanecer más tiempo en esa vivienda porque carece de vinculación. «En un centro escolar, dentro de su recinto, no puede haber personas ajenas a la comunidad educativa sin contrato de trabajo relacionado con el centro como personal docente o no docente, como es este caso. La Consejería de Educación necesita espacios en los centros y es quien va a dar uso a estos espacios con fines educativos. Este señor no tiene ningún contrato vinculado con Educación. En cualquier caso, el Ayuntamiento le ha ofrecido varias opciones habitacionales y esperamos que pueda resolverse su situación«.