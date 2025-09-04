HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carlos González en uno de sus vídeos en YouTube redes sociales

Carlos González, el reconocido pediatra que cuestiona la crianza tradicional, aterriza en Badajoz

Un encuentro único para padres y madres que quieren entender la crianza desde otra perspectiva

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:33

«Lo lógico es que el niño coma cuando tiene hambre, y no coma cuando no tiene hambre» o «los castigos a los niños son inútiles» son algunos de los mensajes que este reconocido pediatra traslada a padres y madres a través de sus redes sociales. Eso sí, cabe destacar que hay que escuchar su testimonio completo para entender el contexto, no vayan a sacarse conclusiones precipitadas... Carlos González se ha convertido en todo un referente de la crianza a través de 'Criar sin miedo', donde anima a padres y madres a seguir sus consejos para dejar atrás la crianza tradicional y dar paso a una crianza «consciente y afectiva».

Ahora sus consejos llegan hasta Badajoz. La capital pacense recibirá al reconocido pediatra el próximo 14 de noviembre en Ifeba, donde a través de su charla 'Autoridad y Límites', desmontará muchos de los mitos asociados con la disciplina tradicional y ofrecerá una perspectiva renovada sobre cómo la autoridad parental puede ejercerse de manera efectiva sin recurrir a métodos autoritarios.

En esta charla, el Dr. González abordará uno de los temas más desafiantes y debatidos en la crianza de los hijos: cómo establecer un equilibrio saludable entre la autoridad y los límites. A través de su enfoque característico, que combina empatía, conocimiento profundo y respeto por los niños, explorará cómo los padres y educadores pueden guiar a los niños y adolescentes de una manera que fomente su desarrollo y bienestar emocional.

La charla se centrará en encontrar maneras de establecer límites que respeten la individualidad y los derechos de los niños, al mismo tiempo que les proporcionen la estructura y la orientación necesarias para su crecimiento.

Quién es Carlos González

En el panorama actual de la pediatría y la crianza infantil, Carlos González se ha consolidado como una voz única y revolucionaria. Nacido en Zaragoza, España, es pediatra, autor y conferenciante, reconocido por su enfoque basado en el amor, el respeto y la libertad en la crianza. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en Pediatría, ha dedicado su carrera a promover una visión de la medicina infantil que pone al niño en el centro, atendiendo tanto a sus necesidades físicas como emocionales.

Autor de éxitos internacionales como 'Bésame mucho', 'Mi niño no me come' y 'Un regalo para toda la vida', González combina un profundo conocimiento médico con un estilo cercano y empático, ofreciendo consejos prácticos a padres y madres mientras desafía muchos de los mitos tradicionales sobre la crianza y la educación infantil.

