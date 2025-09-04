Carlos González, el reconocido pediatra que cuestiona la crianza tradicional, aterriza en Badajoz Un encuentro único para padres y madres que quieren entender la crianza desde otra perspectiva

Irene Toribio Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:33 Comenta Compartir

«Lo lógico es que el niño coma cuando tiene hambre, y no coma cuando no tiene hambre» o «los castigos a los niños son inútiles» son algunos de los mensajes que este reconocido pediatra traslada a padres y madres a través de sus redes sociales. Eso sí, cabe destacar que hay que escuchar su testimonio completo para entender el contexto, no vayan a sacarse conclusiones precipitadas... Carlos González se ha convertido en todo un referente de la crianza a través de 'Criar sin miedo', donde anima a padres y madres a seguir sus consejos para dejar atrás la crianza tradicional y dar paso a una crianza «consciente y afectiva».

Ahora sus consejos llegan hasta Badajoz. La capital pacense recibirá al reconocido pediatra el próximo 14 de noviembre en Ifeba, donde a través de su charla 'Autoridad y Límites', desmontará muchos de los mitos asociados con la disciplina tradicional y ofrecerá una perspectiva renovada sobre cómo la autoridad parental puede ejercerse de manera efectiva sin recurrir a métodos autoritarios.

En esta charla, el Dr. González abordará uno de los temas más desafiantes y debatidos en la crianza de los hijos: cómo establecer un equilibrio saludable entre la autoridad y los límites. A través de su enfoque característico, que combina empatía, conocimiento profundo y respeto por los niños, explorará cómo los padres y educadores pueden guiar a los niños y adolescentes de una manera que fomente su desarrollo y bienestar emocional.

La charla se centrará en encontrar maneras de establecer límites que respeten la individualidad y los derechos de los niños, al mismo tiempo que les proporcionen la estructura y la orientación necesarias para su crecimiento.

Quién es Carlos González

En el panorama actual de la pediatría y la crianza infantil, Carlos González se ha consolidado como una voz única y revolucionaria. Nacido en Zaragoza, España, es pediatra, autor y conferenciante, reconocido por su enfoque basado en el amor, el respeto y la libertad en la crianza. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en Pediatría, ha dedicado su carrera a promover una visión de la medicina infantil que pone al niño en el centro, atendiendo tanto a sus necesidades físicas como emocionales.

Autor de éxitos internacionales como 'Bésame mucho', 'Mi niño no me come' y 'Un regalo para toda la vida', González combina un profundo conocimiento médico con un estilo cercano y empático, ofreciendo consejos prácticos a padres y madres mientras desafía muchos de los mitos tradicionales sobre la crianza y la educación infantil.