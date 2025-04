Los cambios de ropa de las compras navideñas protagonizan el primer día de rebajas en Extremadura

A cambiar algunas prendas de ropa acudieron este martes a primera hora de la mañana al centro comercial El Faro Paula Mora y su amiga ... Valeria Serrano. Fueron hasta allí para cambiar las tallas o el color de algunos jerséis y aprovecharon también para mirar algo en las rebajas que comenzaron este martes.

Las colas interminables, y la gran afluencia de público que tenía el centro comercial, les hicieron terminar la mañana en la calle Menacho, que desde este martes está inundada con carteles que indican descuentos en el interior de sus tiendas.

«Venía buscando unas botas cowboy, no me las compré en otoño porque eran mucho más caras y he estado esperando a las rebajas. Además, me han regalado dinero por Reyes y aprovecharé para comprarme algunas cosas», contaba Valeria Serrano.

Las botas que la joven tenía en la mano costaban 60 euros pero con el descuento por las rebajas de invierno, Serrano solo pagaría 35. «Se nota bastante la bajada de precio, por lo que me compraré algunas cosas más, ya que tengo pensado gastarme alrededor de 200 euros», contaba la joven, que tenía un presupuesto mayor al de los 87 euros que se gastarán de media los extremeños según un estudio de Randstad. Valeria también había ahorrado trece euros en una falda que antes de las rebajas estaban marcadas en 26.

En cambio su amiga Paula, que fue a las rebajas con un presupuesto de 120 euros, no logró comprar ninguna prenda con descuento. «Llevo unos pantalones y blusas pero no están rebajados porque son ropa de temporada», decía molesta mientras su amiga compraba las botas en Calzados Roberto, que tenía descuentos entre el 20% y el 40%.

A devolver unos pijamas acudió también a la calle Menacho Consuelo Burgos. A su marido los Reyes le han regalado varios pijamas y ella prefirió cambiarlos por otra cosa. «No me ha dado tiempo a mirar nada de rebajas porque para mí hoy es día de devoluciones», subrayaba Burgos, que no tenía intención de comprar nada más porque ha tenido muchos gastos en navidades. «Me he pasado tres pueblos en regalos para los nietos, así que no voy a coger nada porque además las rebajas no son para toda la ropa».

Una opinión que coincide con la de Ángela León, que sí salió a la calle en busca de descuentos. «He comprado cosas que necesito, no porque esté más barato, porque el jersey que llevo me ha costado lo mismo que valía antes de las rebajas», decía.

Ella fue una de las pacenses que aprovechó para dar un paseo por el centro de la ciudad. No fue al Faro para evitar aglomeraciones. «Me hacen falta unos vaqueros y si encuentro lo que me interesa me los llevaré, pero no comprar más porque es muy difícil encontrar una ganga».

En cambio, otras como Carmen Muñozo fueron a comprar por obligación. Para ella no han terminado los regalos, ya que en unos días es el cumpleaños de su hijo. «He venido a buscarle un jersey por su cumpleaños, pero ya que están las rebajas si me ahorro algo de dinero mejor», contaba esta mujer, que eligió un jersey azul con un descuento de un 10%.

Abrigos, lo más buscado

Este fue el descuento que tenían algunas prendas de Lola Ruiz, la tienda de ropa de la calle Menacho ha empezado la campaña con descuentos del 10%. «Han venido muchos clientes desde primera hora de la mañana, pero lo que estamos gestionando hoy son sobre todo muchos cambios de talla», decía la dependienta, Natalia Torres.

Mayor era el descuento que tenían las prendas en Tara, esta franquicia con tienda también en la calle Menacho estará hasta el 1 de marzo con todas su ropa rebajada. «Esta campaña es más fuerte que la de verano porque viene más gente a comprar ropa y porque la prenda de abrigo tiene más valor», afirmaba la encargada de la tienda, Paqui Macías, que aclaró que se suele dar más uso a la ropa de invierno que a la de verano, ya que pese a que las altas temperaturas cada vez duren más, los abrigos siguen siendo lo más buscado.

«Depende mucho del modelo y el material con el que esté hecho, pero como mínimo la gente se puede ahorrar 30 euros en un abrigo», subrayaba.

A diferencia de otras franquicias, en Tara todos los artículos tienen descuento, hasta los trajes de caballero. Una medida que fue del agrado de Ángela León que en otros establecimientos encontró ropa sin rebajar. «Algunos aprovechan y descuentan solo las prendas que ya tenían pero colocan ropa de nueva colección sin rebajar», contaba.

«Han venido muchos clientes desde primera hora de la mañana para hacer cambios de talla» Natalia Torres Dependienta

«Se nota bastante la bajada de precio. Tengo pensado gastarme alrededor de 200 euros» Valeria Serrano Clienta

La tienda en la que trabaja Macías fue una de las que este martes tuvo más afluencia de clientes que cualquier otro día, pero sin llegar a las grandes colas de los centros comerciales. «Hemos tenido movimiento, pero en su mayoría por los cambios. A lo largo de la mañana hemos tenido cambios de talla o de color», decía convencida que la mayor afluencia de público a su tienda llegará en unos días, cuando la gente deje a un lado los cambio y devoluciones para centrarse en las rebajas. Lo normal es que en un par de días haya más afluencia de público buscando esas rebajas.

Una campaña a la que las tiendas de Menacho harán frente con el personal que tienen, pero que en otras franquicias necesitarán ampliar personal, lo que supone 1.520 contratos más Badajoz en los sectores de transporte, logística y comercio, según el estudio de mercado de Randstad.