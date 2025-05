Los Camballotas desbancan a Los Mirinda de la final de las murgas

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 24 de febrero 2022, 07:26 | Actualizado 09:29h. Comenta Compartir

Siete años después, lo lograron. Los narcotraficantes de Los Camballotas están en la final. Tras muchos años de espera rozando la última fase, los de Olivenza se meten entre las seis mejores murgas del Carnaval de Badajoz. Desbancan a Los Mirinda, que han sido finalistas los últimos años. Los Camballotas no actuaban el viernes de Carnaval desde 2015, cuando lo hicieron como chivatos.

El resto de los clasificados estaban en todas las quinielas. Se trata de Los Water Closet, Este concurso lo vamos a ganar, Las Chimixurris, Marwan y Al Maridi. La decisión del jurado se ha conocido a las dos de la mañana de ese miércoles.

Tres de las murgas clasificadas para la final, Las Chimixurris, Marwan y Al Maridi, han logrado el pase en la tercera semifinal. En esta jornada ha destacado el nivel vocal y de escenario. Al Maridi con sus demonios y Las Chimixurris como coro gospel de estilo urbano han sido las propuestas más potentes.

Las Chimixurris dan la nota

Las Chimixurris como coro de gospel han lucido sus espectaculares voces

La tercera jornada arrancó con Las Chimixurris, que no lo tendrán tan negro como cuentan en su estribillo. Su tipo de coro gospel urbano les encaja a la perfección con su estilo y les ha permitido hacer un despliegue de sus espectaculares voces, especialmente en la despedida, que sube nota. Tienen un repertorio muy completo con momentos punteros como el repaso al año en el popurrí o una cuarteta a Gragera. Al alcalde, a ritmo de 'Don't Stop Me Now'de Queen, le cantaron 'To le van tao' para felicitarle por las obras en la ciudad.

Las Chimis, su apodo cariñoso, han escogido un tipo que les va y al que sacan partido porque tienen unas de las mejores voces del concurso. Lograron una ovación del público con un pasodoble en homenaje a los sanitarios que se han jugado la vida en pandemia, y tuvieron un buen cuplé humorístico sobre un negacionista.

Los Repesca, buenas voces y mucho peloteo

Los Repesca tienen buenas voces y un disfraz horroroso como coro femenino.

Los Repesca, por lo visto, han participado 20 años en el concurso de murgas. No cuenta tomarse cañas en La Marina. Hay componentes que estuvieron en otra agrupación en esa época, pero su última ausencia ha sido de ¡8 años! Eso sí, han tenido el valor de recriminar la falta de agrupaciones que este año no han podido subir al escenario por el covid ¡Qué valor!

Tienen buenas voces y un disfraz horroroso como coro femenino. No han aprovechado su propuesta y menos después de ver a Las Chimixurris. Tras la bronca porque ellos están aquí y otras no, también dedicaron medio repertorio a Badajoz. Hasta demasiado. Sonó a peloteo. Las murgas de fuera no tienen que pasar un examen de pacenses, solo tienen que hacer reír a la gente.

Este año se hablará de Los Chungos

Los Chungos van de plataneros de La Palma y tienen un buen popurrí.

En este 2022 se hablará de Los Chungos, seguro. No se sabe si para bien. Han escogido ser plataneros de La Palma y quizá la tragedia del Cumbre Vieja es demasiado reciente y cuesta verle la gracia. Su montaje incluye rocas de lava, el Cumbre Vieja al fondo y ellos cubiertos de hollín. Parece que el público se quedó un poco frío con la propuesta.

Por lo demás, están lejos de sus mejores años, pero tienen un buen popurrí con puntazos muy de los Chungos, como las canciones sobre la covid o la pieza sobre los audios de whassap. Sus voces también suenan mucho mejor que otros años.

Al Maridi quiere poseer el concurso

A los demonios de Al Maridi no le falta un detalle en el disfraz.

Los vigentes campeones han presentado su candidatura a repetir victoria con su habitual calidad. Nadie puede competir con su nivel de música, aunque su presentación como demonios no es tan potente como acostumbran a lograr. A su disfraz no le falta detalle, y además de sus pasodobles sentidos a los sanitarios y los portugueses, tuvieron momentos muy Al Maridi, como cantar parte del popurrí al revés o una gran cuarteta al alcalde de Badajoz. Sin embargo, esta murga, que suma cuatro victorias, no ha despertado tantas pasiones como suele lograr.

A Marwan le falta alegría

La murga Marwan canta sobre la alegría del Carnaval, pero su repertorio inspira más tristeza y nostalgia.

Las semifinales de 2022 las cerró Marwan, una murga que hace años que tiene un estilo propio, más intenso y lírico que el resto. Tras dos años de pandemia, sin embargo, entran peor. Cantan sobre la alegría del Carnaval, pero su repertorio inspira más tristeza y nostalgia. Este año son indigentes bajo el puente de Palmas y su propuesta es impecable, pero oscura y triste. Ya hemos tenido demasiadas tristezas.