Se canta a Parra, a la covid y al alcalde pelirrojo

A Joaquín Parra, en su cárcel de Alhaurín, le están pitando los oídos. El expresidente del CD Badajoz es el tema estrella del concurso de ... murgas de Badajoz 2022. Se le canta más que a la covid, que es el segundo protagonista. La actualidad municipal también ha recibido atención, especialmente el alcalde Ignacio Gragera. Es su primer Carnaval en el cargo y las murgas se acuerdan mucho de su llamativo color de pelo.

Los Camballotas, como traficantes de droga, se acordaron de Parra a su manera. «Con esto que yo venda, voy a comprar el Badajoz. No como Joaquín Parra que iba a hacer un gran estadio, iba a hacer un gran equipo, iba a quedarnos arriba, iba, iba... IVA, IVA, IVA, IVA. Pero he de reconocerte que siempre nuestros colores, no le pongo ningún pero, porque estando entre rejas y acabado, sigue vestido de blanco y negro».

Para el expresidente del Badajoz ha habido chistes de todo tipo. Uno de los más aplaudidos fue el pasodoble de 'Este concurso lo vamos a ganar'. «El se pensaba que iba a ser hasta alcalde de aquí. Tenía muy implicada a toda nuestra afición. Y ¿cómo ese detalle no lo viste venir? Qué era de rayas blancas y negras la equipación. Una estatua nos prometió. Nos quería llevar a Champios League. Prometió hasta que nos la metió... en El Vivero a la Guardia Civil».

La pandemia también ha sido una constante en los repertorios, aunque solo fuese para desear que termine. La mayor parte de las agrupaciones que lo han nombrado, ha sido para intentar quedarse con las anécdotas graciosas. Los Mini-Folk, en su debut en la categoría absoluta, mostraron mucho talento, en su primer cuplé, por ejemplo, repasando el impacto de las medidas covid en el Carnaval. «Tenemos que recordar que seguimos en pandemia y las medidas hay que acatar (...) Es imprescindible guardar la distancia. Sobre todo si viene un feo a tirar la caña. Y no se te olvide echarte hidroalcohol todo el rato, aunque eso no es problema porque en Carnaval de alcohol vamos 'tos' sobrados».

El covid también se ha tocado desde el sentimiento. Ayer, por ejemplo, Las Chimixurris le cantaron a los sanitarios y también una cuarteta resumiendo lo que ha ocurrido durante el confinamiento.

El nuevo alcalde pacense también ha sido protagonista. Gragera, que ha escuchado en primera fila todas las murgas, junto al edil de Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, ha tenido que escuchar diversas burlas, casi todas centradas en su color de pelo. 'Risqueto' ha sido el mote más repetido, pero lo encajó con humor y aplausos.

Los Water, que son artistas conceptuales, incluyeron a Gragera en su presentación al ritmo de Franco Battiato. «Badajoz es la vanguardia, en esta obra yo lo recojo. No hay nada más vanguardista que tener a un alcalde pelirrojo», cantaron antes de destapar una fotografía del regidor pacense.

También hubo un recuerdo para el exalcalde Miguel Celdrán. Fueron De Turuta Madre con una letra sobre su estatua. 'Este concurso lo vamos a ganar' incluso le dedicó un cuplé al líder de la oposición municipal, Ricardo Cabezas, recordando que le clavaron un bolígrafo en la espalda. Aseguraron que el líder de la oposición había buscado a su agresor, pero no por venganza, sino para devolverle el tapón del boli Bic.

También se han repetido temas clásicos locales y nacionales como el maltrato a la Alcazaba, el camalote, el mal olor del Rivillas o los líos de la Casa Real. En la final las seis clasificadas aún tendrán el reto de sorprender al público con sus repertorios.