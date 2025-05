El trumpismo español conquista la primera semifinal de las murgas de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 22 de febrero 2022, 07:21 | Actualizado 09:19h. Comenta Compartir

El alcalde de Madrid, señoras con bolsos 'Louis Chivatón', legionarios e incluso el seguidor de Trump vestido de búfalo que asaltó el Capitolio, pero convertido en un toro enamorado de Ayuso. De Turuta Madre fue, con diferencia, la murga más fuerte de la primera noche del concurso de murgas 2022. Se confirman cómo una murga puntera en su segundo año y eso es mucho decir. Son una manifestación de fachas que podría optar incluso a la final, pero que seguro dará que hablar este Carnaval con o sin pase. El otro grupo veterano, Pa 4 días, dio un resbalón con una propuesta demasiado complicada como telefonistas.

El otro nombre de la primera semifinal fueron Los Mini-Folk que, aunque verdes, emocionaron al público al saltar desde la cantera al concurso absoluto. Los Charramangueros, por su parte, cerraron la noche. Aunque son mayores, el debut les costó más que a Los Mini-Folk que, a pesar de tener que abrir el concurso, estuvieron más sueltos. Eso demuestra que la cantera es indispensable y que las Aulas del Carnaval deberían estar funcionando. Los Mini-Folk hicieron historia sin darse cuenta y con una soltura sorprendente.

Los Mini-Folk tienen futuro

Como dicen en su despedida inspirada en su tipo, los niños perdidos de Peter Pan, Los Mini-Folk han echado a volar. En un concurso con sólo 14 murgas, con el certamen de la cantera inexplicablemente parado y tras una pandemia, que una murga debute es casi un milagro. Por supuesto, desafinaron en ciertos momentos y les falta recorrido, pero el potencial les sobra. Tienen futuro.

Los Mini-Folk entraron con cierto miedo e imprecisiones, pero fueron cogiendo energía. Los pasodobles mejor que la presentación. El primero esperable, a la cantera, pero el segundo valiente, al aumento de suicidios. Sorprendentemente maduro para ellos. En el popurrí, aunque siguieron fuera de tono en varios momentos, demostraron mejor su potencial. Lograron las primeras carcajadas del año comparando a Peter Pan y Fragoso o una ovación criticando a Joaquín Parra.

Al finalizar su actuación, esta murga se llevó una sorpresa. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el concejal de Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, subieron al escenario para regalarles una placa. Gragera les ha deseado muchos años de trayectoria y ellos han animado a otras murgas juveniles a dar el salto. Ojalá sea así.

A Pa 4 días le falta enchufe

Este 2022 Pa 4 días son chicas del cable. Han arriesgado con una propuesta a dos voces entre telefonistas y un hombre circuito, o algo así. No cuaja. No se les entiende bien. Quizá les perjudica que son seis voces imitando mujeres sentadas y cuatro asomadas a unas ventanas. O quizá les perjudiquen las comparaciones. Cuesta no acordarse de Los Niños de padres e hijos o Los Espantaperros de Don Pepito y Don José y, ya se sabe, las comparaciones son odiosas.

En su repertorio Pa 4 días abuso de la pandemia. Más allá de quejas al concurso, se centraron en la pandemia. Chistes de confinamiento, de mascarillas, de Fernando Simón, que quizá uno mejor, pero muchos resultan cargantes. La idea de ser telefonistas era buena pero no la han explotado. Ni una llamada de nadie. Era una gran percha para sacar temas de actualidad y se ha quedado en una anécdota que atendiesen el teléfono. No lo han aprovechado. Lo mejor, la despedida. Porque es buena, no porque se marchen.

De Turuta Madre: habemus murga puntera

Tras el descanso, el público se puso en pie para aplaudir la manifestación de Cayetanos de De Turuta Madre. El éxito de esta murga en 2020 como Joaquín Perras no fue un espejismo. En su segundo año ya se puede decir que son una murga puntera, con estilo propio. Saben crear un personaje y hacer doblarse de risa al público. Letras como «Esta noche votaría por Vos…» o «Cuando nadie me ve, escucho la SER» se cantarán a voces este Carnaval.

De Turuta Madre tiene ritmo, chispa y buen tipo. Esta murga cuenta con buenos pasodobles al Carnaval y la Casa Real y mejores cuplés a la estatua de Celdrán y riéndose de sí mismos por su disfraz de Joaquín Parra en 2020. Iniciaron el popurrí a ritmo del tema Revolución Sexual reivindicando la revolución de los Cayetanos. Garantizadas las risas con estos gamberros este Carnaval.

Los Charramangueros deben crecer

Por último, Los Charramangueros debutaron como ejército de Marwan. Quizá por su juventud no saben que en 2008 Los Murallitas llevaron el mismo tipo, lograron el cuarto premio como Al-Murallitas y su estatua de Marwan cobraba vida. No les beneficia la comparación.

A Los Charramangueros se les nota la juventud. Y les falta ensayo porque se perdieron parte de sus cuplés por falta de coordinación. Eso se trabaja. Tienen buenas guitarras, algunos cuentan con formación musical, y alguna idea buena para los temas. Les faltan años y mucho trabajo, pero ha sido un debut digno. Eso sí ¿A qué vienen las gafas de Steam punk con el disfraz de árabe?