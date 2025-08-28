Cae una banda acusada de 32 robos en viviendas de Sevilla, Utrera, Dos Hermanas y Badajoz La Policía Nacional ha practicado siete registros y ha detenido a seis personas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal por su presunta participación en una oleada de robos con fuerza en interior de domicilios. La operación ha culminado con la práctica de siete registros en las localidades de Sevilla, Utrera, Dos Hermanas y Badajoz; y está relacionada con la intervención que un grupo de agentes desarrolló a primera hora de este pasado miércoles en la barriada pacense de Suerte de Saavedra. La intervención se llevó a cabo de forma rápida a primera hora de la mañana.

Las investigaciones que han culminado en esta operación comenzaron en el mes de marzo, por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla. Los uniformados pudieron determinar la existencia de una banda dedicada especialmente a los delitos contra el patrimonio, y más concretamente, a la perpetración de robos con fuerza en interior de viviendas. Indica el cuerpo policial que la banda investigada cuenta «con un alto grado de sofisticación y profesionalidad, teniendo como denominador común la utilización de grafito como lubricante en la cerradura para facilitar su apertura ilegítima».

Marcas en las puertas

Avanzada la investigación los agentes comprobaron que en algunos de los robos más recientes (coincidiendo con el verano) los ladrones habrían utilizado diferentes testigos a modo de «siembra» colocados en las puertas, tratando así de discernir si en los domicilios se encuentran sus moradores, asemejándose así a aquellas organizaciones de Europa del Este con mayor especialización, añade el Cuerpo Nacional de Policía.