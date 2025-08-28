HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Comisaría de la Policía Nacional en Plasencia. HOY
Sucesos de Plasencia

Arrestado por robar baterías de coches apalancando capós en aparcamientos públicos

El hombre fue arrestado por la Policía Nacional en la barriada placentina de San Lázaro tras una breve persecución

R. H.

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:23

Agentes de Policía Nacional detuvieron en Plasencia el pasado 21 de agosto a un hombre de 45 años por su presunta autoría de varios delitos de robo con fuerza en turismos. La investigación comenzó a raíz de varias denuncias interpuestas desde el mes de julio. Las víctimas sufrieron robos de las baterías de sus vehículos cuando estacionados en aparcamientos públicos de la capital del Jerte. Para sustraer dichas baterías el hombre apalancaba el capó delantero de los vehículos, causando daños en la cerradura y en el sistema eléctrico de los mismos. 

MÁS INFORMACIÓN

Los agentes llevaron a cabo las gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, dando como resultado la plena identificación del presunto ladrón. Tras establecer un dispositivo especial para la detención de esta persona, el pasado 21 de agosto se le localizó en la barriada de San Lázaro, intentando vender una batería recién sustraída en un parking público, procediendo a su detención tras una breve persecución que comenzó al ser sorprendido por los policías.

Se le imputan siete delitos

Ya en dependencias policiales se le imputaron un total de siete delitos de robo con fuerza. 

Tras la instrucción del pertinente atestado, el detenido, que cuenta con antecedentes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial. 

