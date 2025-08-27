La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra Se ha desplegado en la zona un amplio dispositivo y, de momento, no existen datos oficiales del motivo del operativo

La Policía Nacional desarrolla una operación en Suerte de Saavedra desde primeras horas de este miércoles.

Agentes de Seguridad Ciudadana mantienen abierto el operativo y, de momento, no existen datos oficiales del motivo del operativo.

Hace solo una semana, la Policía Nacional colaboró en la redada que la Guardia Civil hizo en la Cañada-Moreras. Allí los agentes buscaron drogas y dinero, y se incautaron de armas. Este último dispositivo se ha mantenido abierto y hasta el momento no se ha facilitado el resultado.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a HOY que la operación de este miércoles no tiene nada q ver con la llevada a cabo la pasada semana.