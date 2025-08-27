HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra

La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra

Se ha desplegado en la zona un amplio dispositivo y, de momento, no existen datos oficiales del motivo del operativo

R.R.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:20

La Policía Nacional desarrolla una operación en Suerte de Saavedra desde primeras horas de este miércoles.

Agentes de Seguridad Ciudadana mantienen abierto el operativo y, de momento, no existen datos oficiales del motivo del operativo.

Hace solo una semana, la Policía Nacional colaboró en la redada que la Guardia Civil hizo en la Cañada-Moreras. Allí los agentes buscaron drogas y dinero, y se incautaron de armas. Este último dispositivo se ha mantenido abierto y hasta el momento no se ha facilitado el resultado.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a HOY que la operación de este miércoles no tiene nada q ver con la llevada a cabo la pasada semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  2. 2 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  3. 3 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  6. 6 Las autoridades sanitarias lo confirman: Ozempic y Wegovy podrían causar ceguera súbita
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
  9. 9 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  10. 10 El pueblo extremeño de menos de 700 habitantes que guarda su propia Capilla Sixtina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra

La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra