Buzo acusa a Cabezas de «poner zancadillas» en la negociación con la Policía Local

«No se pueden llevar negociaciones y hacerlo con el altavoz en la mano». Así responde el concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo, a las ... preguntas que le han formulado este miércoles para que explique en qué consiste el complemento salarial de eventos que negocia con la Policía Local. Este plus lo ha dado a conocer el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, a quien Buzo acusa de «poner zancandillas» en las conversaciones entre el Gobierno local y los sindicatos de Policía Local.

El edil Eladio Buzo ha salido este miércoles ante los medios de comunicación para valorar la comisión extraordinaria de Recursos Humanos que celebró ayer martes a petición del PSOE. El objetivo de esa reunión era que los sindicatos presentaran los problemas del cuerpo de la Policía y las soluciones que estos aportan, así como la intervención de la concejala, Gema Cortés.

El portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, supo entonces que el gobierno local negocia ese plus salarial para que los agentes acudan a los eventos, aunque no le explicaron en qué consiste ni qué efectivos tendrían acceso a este. En esa comisión solo intervino la edil.

El PSOE ha anunciado que recurrirá al Contencioso-Administrativo para que el Ayuntamiento convoque a los sindicatos a estas reuniones cuando se le reclame. Aunque Eladio Buzo ha insistido en que el reglamento que regula el Ayuntamiento establece que solo los concejales y funcionarios municipales pueden asistir a estas. Si hay personas ajenas al Ayuntamiento que acuden a la de Urbanismo, ha venido a decir, es porque entran en una reunión previa.

Eladio Buzo ha animado a Cabezas a reunirse él directamente con los sindicatos, sin mediación del Gobierno local ni en una comisión municipal. «Ellos (los socialistas) tienen la potestad individual de quedar con los sindicatos, pero querer usar una comisión informativa en el Ayuntamiento para ser una jaula de grillos donde todos terminemos hablando de nada...»

El responsable de los Recursos Humanos del Ayuntamiento ha explicado que las conversaciones con los sindicatos están abiertas desde julio, aunque no ha precisado si solamente se ha sentado con los de Policía Local o con todos. Pero sí ha dicho que tiene previsto convocar para este viernes o el próximo lunes una mesa general de negociación con todos los representantes de los trabajadores municipales. «Llevaremos más temas», ha dicho para anunciar que no solo serán asuntos que repercutan a la Policía Local.

Csif lleva semanas reclamando que las mejoras lleguen a todos los empleados municipales y no se aprueben exclusivamente para grupos específicos. Este martes, el sindicato con mayor representación en el Ayuntamiento pidió «un trato justo e igualitario para todos los empleados públicos». Dado que acuerdos puntuales con al Policía Local, los Bomberos y los jefes de servicio suponen, según Csif, un millón de euros sin repercutir en toda la plantilla municipal.

Sobre los acuerdos que ha podido alcanzar ya, como se ha indicado antes, el concejal de Recursos Humanos se niega a facilitar información. «Las reuniones deben llegar a buen término y entonces informaremos», ha subrayado. Porque considera que el Ayuntamiento no tiene «conflictos abiertos» en las conversaciones sindicales, sino «negociaciones» con los trabajadores municipales.

«Estamos trabajando en muchos tipos de concepto que nos hacen los sindicatos. Ahora mismo no voy a dar nada exacto porque no está cerrado y considero que no tenemos que trasladar lo que esté por en medio. Cuando esté cerrado, lo diré».

Eladio Buzo ha acusado al portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, de querer «enturbiar» y «poner zancadillas» al Gobierno local. «Las manifestaciones del señor Cabezas (en el Diario HOY) pretenden enturbiar cualquier gestión de este equipo de Gobierno que vaya en buena línea».

El edil de Recursos Humanos asegura que el gobierno local «está muy sensibilizado con la mejora de las condiciones de cualquier tipo de los empleados municipales».

Presupuestos

La negociación con los sindicatos marca el final de la elaboración de los presupuestos para este año. Badajoz aún funciona con las cuentas prorrogadas de 2022 y, aunque el Gobierno local va ya dando pasos para presentar las cuentas al pleno, no puede hacerlo hasta que tenga cerrado el capítulo 1. Esto es, el que recoge los pagos a los más de mil trabajadores municipales.

El alcalde, Ignacio Gragera, lleva ya semanas buscando un acuerdo con los sindicatos que le permita sacar adelante los presupuestos.