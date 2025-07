Biedma da dos días a David Sánchez para que aclare si quiere mudarse a Japón La jueza asegura que no puede decidir sobre si le retira el pasaporte hasta que no sepa de primera mano si pretende salir del país

Beatriz Biedma no tiene constancia oficial sobre si David Sánchez tiene previsto marcharse a vivir a Japón. Por tanto, no puede decidir sobre ... la petición de la acusación particular de que le retire el pasaporte para evitar que se sustraiga a la acción de la Justicia.

Así, la jueza de Badajoz da dos días al hermano del presidente del Gobierno para que le informe «de cualquier cambio de domicilio que haya tenido lugar o que vaya a producirse próximamente con respecto del que consta oficialmente en las actuaciones (residencia de su propiedad en Elvas) , así como de las concretas circunstancias en que se haya producido o vaya a producirse el mismo y si las mismas inciden de alguna forma en su disposición a comparecer ante este juzgado o ante aquel que en su día conozca de la causa cuantas veces sea citado, todo ello con la finalidad de valorar si ha existido un cambio sustancial de las circunstancias que pudiera afectar a la existencia de riesgo de fuga y motivar la adopción de las medidas cautelares que se consideren oportunas«. Como viene informando HOY, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz está investigando a Sánchez, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras diez personas por la supuesta contratación fraudulenta del primero de ellos en la institución provincial. El pasado 15 de julio se supo que Sánchez había logrado un visado para residir en Japón un año y reunirse allí con su esposa y su hijo. El permiso tiene fecha del 28 de abril, que es el mismo día en que la jueza de Badajoz Beatriz Biedma firmó el auto de transformación de la instrucción en procedimiento abreviado y le dejó a un paso del banquillo por tráfico de influencias y prevaricación. MÁS INFORMACIÓN La jueza Biedma pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la retirada del pasaporte a David Sánchez

El exasesor de Moncloa que trabajaba con David Sánchez abandona la Diputación de Badajoz Estos son los dieciséis aspirantes que optan a sustituir en la Diputación al hermano del presidente del Gobierno Ante estas informaciones, la acusación popular pidió que se le retirara el pasaporte al entender que con esta mudanza la intención del músico, que se hace llamar Azagra como nombre artístico, era huir de la justicia. En un auto dictado este lunes, Biedma afea que la defensa del hermano del presidente no le haya informado de sus intenciones, ni siquiera cuando se manifestado en contra de la petición de la acusación popular. Añade que en los procesos judiciales es necesario conocer el domicilio de los investigados porque hay trámites que es necesario tramitar de forma directa y no a través del abogado defensor o el procurador En un tono duro, Biedma razona que «si las informaciones aludidas por la acusación popular relativas al cambio de residencia de David Sánchez a Japón son ciertas, no debería ser por medio de la prensa cómo tuviera conocimiento este juzgado de tal circunstancia, y si la misma se alega por la acusación popular, no es válido que la defensa conteste con evasivas, sino que informe con rigurosidad sobre tal hecho y fundamente las razones por las que no concurre el riesgo de fuga que motivaría la adopción de medidas cautelares necesarias para evitarlo». Añade Biedma que «es más, si el cambio de residencia es cierto, debió ponerse en conocimiento de este juzgado de forma inmediata» «En definitiva, no puede esta instructora pronunciarse sobre la procedencia de las medidas cautelares solicitadas si no cuenta con los datos objetivos necesarios para valorar si concurren o no los presupuestos para la adopción de las mismas«, expone la magistrada. Manos Limpias alega para solicitar que entregue su pasaporte que España «no tiene tratado de extradición con el Estado de Japón». «El señor Sánchez Pérez Castejón se encuentra en la actualidad acusado en los presentes autos, y se le solicitan penas de prisión, por parte de la acusación popular unificada que represento», indica la procuradora de este sindicato.

