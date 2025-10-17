Sin bajada del IBI en Badajoz: Gragera anuncia la congelación para 2026

En 2026 y 2027, el recibo del IBI tendrá el mismo importe que el que está llegando a los bancos este mes de octubre. El ... alcalde, Ignacio Gragera, ha admitido que no podrá reducir el impuesto de bienes inmuebles el próximo año para compensar la tasa de basura.

Este ha argumentado que han realizado los estudios pertinentes y que no es posible, así como ha realizado un recorrido por los tipos impositivos que forman el recibo y que dependen del Ayuntamiento. Gragera ha recordado que en 1995, cuando el PP llegó a la Alcaldía por primera vez de la mano de Miguel Celdrán, se encontraba en el 0,92 y se ha ido bajando paulatinamente hasta quedar en el 0,72.

«El margen que existe a día de hoy en el Ayuntamiento como limitación de ingresos es cero y no podemos hacerlo», ha afirmado el regidor.

Además, ha recordado que Badajoz carece de zona azul y no es necesario pagar por aparcar en la calle; así como, según el alcalde y a pesar de los cambios de los últimos años, Badajoz sigue siendo una ciudad «muy competitiva» en comparación con el resto de España. Dijo que se encuentra entre las tres con menos tasas e impuestos.

Gragera se refirió a una posible bajada de IBI cuando se supo que el Ayuntamiento crearía la tasa de basura para cumplir con una ley nacional, que a su vez se corresponde con una directiva europea. El alcalde ha hecho hincapié este viernes en que él nunca se comprometió a reducir el impuesto para compensar la nueva tasa, sino que se comprometió a estudiarlo. Y que esos estudios señalan que no es posible. Por lo demás, ha incidido, «habrá congelación de impuestos y tasas».

El alcalde se ha referido a todo esto tras la presentación de las inversiones para Badajoz recogidas en el Proyecto de Presupuesto que ha comenzado a tramitar la Junta de Extremadura. Gragera ha dicho que el Ayuntamiento prepara ya sus propias cuentas y que la intención es llevarlas a pleno antes de que termine el año.

Ingresos en 2026 parecidos a los de 2025

De momento, ya tienen claro los ingresos y estos serán muy parecidos al pasado año. Porque si van a tener un trimestre más de la tasa de basura (este año solo se ha cobrado lo correspondiente de abril a diciembre), por otro lado pierden un ingreso extraordinario que tuvieron por liquidaciones de IVA del Gobierno. Solo estaría abierto a ver si es posible vender algún terreno más, como están intentando hacer este año y ya han conseguido con la Casa de las Aguas.

El Ayuntamiento tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario para cofinanciar los proyectos que van a salir adelante con la cofinanciación de los fondos europeos Edil, que presentó la pasada semana y que superan los 12 millones de euros. La ciudad tendrá que aportar 1,9 millones de euros, aunque 2026 será un año de preparación de iniciativas y el grueso de las inversiones se realizarán a partir de 2027.

A partir de ahora, tendrán que cuadrar los gastos. Entre ellos, el incremento asegurando en torno al 2% del capítulo 1 (nóminas y personal) y en los contratos que tenga el Ayuntamiento. Los importes han crecido en los últimos años por la subida del SMI.

150,8 millones de euros

Las cuentas del año pasado ascendieron a 150,8 millones de euros, 13 más que en 2024, y recibieron gran parte de ese incremento de la nueva tasa de basura. De esta, que se está cobrando desde abril, esperan recaudar 5,6 millones de euros y es una de las responsables de que los ingresos por tasas se hayan disparado este año un 78% hasta 19,2 millones de euros. Esto es, 8,5 millones de euros más que en 2024. Y es que, además del nuevo canon de basura, se han incrementado otras tasas, como las correspondientes a los cursos de la Universidad Popular.