HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?
El alcalde, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa anterior. HOY
Presupuestos municipales

Sin bajada del IBI en Badajoz: Gragera anuncia la congelación para 2026

El alcalde asegura que está en la recta final de la preparación de los presupuestos del próximo año y dice que no se comprometió a reducir el impuesto de bienes inmuebles, sino a estudiar si era posible

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:57

Comenta

En 2026 y 2027, el recibo del IBI tendrá el mismo importe que el que está llegando a los bancos este mes de octubre. El ... alcalde, Ignacio Gragera, ha admitido que no podrá reducir el impuesto de bienes inmuebles el próximo año para compensar la tasa de basura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  4. 4 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  5. 5 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  6. 6 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  10. 10

    El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sin bajada del IBI en Badajoz: Gragera anuncia la congelación para 2026

Sin bajada del IBI en Badajoz: Gragera anuncia la congelación para 2026