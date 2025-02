Los pacenses pagarán de media 90 euros anuales por la tasa de basuras

Los pacenses pagarán entre 69,89 y 106,79 euros por la nueva tasa de basuras, que el Ayuntamiento de Badajoz empezará a cobrar en ... abril y que el primer año se girará con carácter trimestral. La media será de 90 euros al año.

El alcalde, Ignacio Gragera, dio orden hace semanas para que se iniciara un estudio para compensar este pago con una reducción del IBI, pero este informe no está terminado y los concejales que presentaron este viernes el nuevo impuesto han asumido que no sería posible aplicar una bajada a la contribución en el caso de que finalmente ese estudio determine que puede hacerse.

Los ediles de Medio Ambiente, Rubén Galea, y Hacienda, Javier Gijón, comparecieron este viernes para explicar el canon de basura, que se aprobará en un pleno extraordinario el viernes de la próxima semana y que el martes presentarán a la oposición del PSOE y Vox. El pago quedará fijado en la ordenanza prestación de servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos, cuya tramitación acaba de comenzar.

La tarifa de basura es obligatoria por una directiva europea, que impone a los países que cobren a los ciudadanos el coste de tratar los desechos que generan. En España se corresponde con la 'Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular' que dio a los ayuntamientos tres años de plazo para cobrarla. Ese periodo termina en abril de 2025, aunque los ayuntamientos deben crear la ordenanza que estipule el cobro antes del próximo 31 de diciembre.

El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido calcular el coste con una cuota fija de 61,44 euros para todos los titulares de vivienda y otra variable en función de los metros cuadrados de cada casa. La cantidad variable irá incrementándose cada 30 metros cuadrados. Al igual que hace para calcular el IBI, se toman en consideración las dimensiones de las residencias que establece Catastro.

Así, quienes tienen una vivienda de hasta 60 metros cuadrados construidos pagarán 69,68 euros, entre 60 y 90 metros construidos tendrán que abonar 77,93 euros, entre 90 y 120 tributarán 85,35 euros, entre 120 y 150 metros desembolsarán 91,94 euros, entre 150 y 180 euros ingresarán al Ayuntamiento 97,72 euros, entre 180 y 360 metros pagarán 102,66 y quienes tengan viviendas superiores a los 360 metros cuadrados construidos cotizarán 106,79 euros.

El Ayuntamiento aplicará una reducción del 50% de la parte variable de la tasa para las familias numerosas que lo soliciten. La petición debe tramitarse de igual manera que las bonificaciones de IBI.

La tarifa también llegará a quienes tengan un negocio y generen residuos domésticos. Esto es, la basura que les retira el Ayuntamiento y no la que se llevan los gestores privados de aquellas empresas que generan más de un metro cúbico de residuos.

En este caso se divide la actividad en comercial, cultural, deportiva, edificio singular, espectáculos, industrial, ocio y hostelería, oficinas, religioso y sanidad y beneficencia.

Los recibos más bajos serán los de negocios culturales, edificios singulares y dependencias religiosas con menos de 50 metros cuadrados. Estos abonarán 44,25 euros al año. Y los que más pagarán serán los locales comerciales con más de 400 metros cuadrados, que deberán abonar 1.061 euros.

El nuevo pago debe recaudar el coste de retirar la basura, reciclarla y tratarla. El Ayuntamiento ha estimado que supone 9.449.957,22 euros y, en función de sus datos, en Badajoz hay 75.366 viviendas y 8.920 establecimientos de empresas. Por eso, las casas pagarán el 70% del coste total y las empresas afrontarán el 30% restante.

Los concejales insistieron este viernes en que el Gobierno local no quería crear esta tasa, pero que lo hacen «por imposición» del Gobierno. Por un lado, consideran que el Ejecutivo ataca la autonomía de los ayuntamientos al obligarles a establecer un canon y no permitir afrontar parte del pago del reciclaje como hasta ahora. Por otro, critican que el gobierno no haya marcado una directriz para calcular el cobro. Así, puede haber ciudades que, como Badajoz, establezcan el cálculo en función de los metros cuadrados de las propiedades y otras por el número de personas empadronadas.

Hasta ahora, los pacenses no pagaban tasa de basuras, un concepto que quedó integrado en el IBI en los años 80. Rubén Galea, edil de Medio Ambiente, consideró que ese concepto no puede asemejarse al nuevo, dado que entonces no existía la noción de reciclaje como la actual ni tampoco el tratamiento de las basuras que se exige ahora.

De esta manera, los concejales manifestaron sus dudas sobre que finalmente el alcalde pueda cumplir con el compromiso de reducir el IBI en la misma proporción que supondrá la tasa de basura para las familias. Hace ya tiempo que el edil de Hacienda advirtió que «es imposible casar dos impuestos con distinta base de reparto».