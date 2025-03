Gragera saca adelante sus presupuestos sin PSOE ni Vox

Con la oposición de PSOE y Vox, la mayoría absoluta del PP ha permitido sacar adelante los presupuestos municipales para 2025 en ... Badajoz.

Las cuentas ascienden a 150,8 millones de euros, 13 más que en 2024, y reciben gran parte de ese incremento de la nueva tasa de basura. De esta, que se pondrá al cobro en abril, esperan recaudar 5,6 millones de euros y es una de las responsables de que los ingresos por tasas se disparen este año un 78% hasta 19,2 millones de euros. Esto es, 8,5 millones de euros más que el año pasado. Y es que, además del nuevo canon de basura, se han incrementado otras tasas, como las correspondientes a los cursos de la Universidad Popular.

El alcalde ha insistido en que los ingresos por tasas se disparan porque ese capítulo lleva incluidos los precios públicos y 'otros ingresos', que hacen referencia, como ya informó HOY al IVA de ejercicios anteriores de las facturas de Aqualia y Tubasa. La estimación pasa por ingresar 3,7 millones de euros por este concepto y solo se recibirá este año. También esperan más dinero del Estado y creen que podrán ser 42,6 millones de euros en lugar de los 37,6 previstos inicialmente en concepto de Fondo Complementario de Financiación, aunque están a la espera de que el Gobierno concrete las partidas, y por tanto han declarado los créditoscon cargo a esos incrementos como no disponibles.

«Me atrevo a decir el dinero que recibiremos el dinero del Estado -ha dicho en referencia a los 42,6 millones de euros- porque los alcaldes del PSOE se van a levantar contra la ministra que tiene a los ayuntamientos asfixiados y en precariedad«, ironizó el regidor.

Antes de comenzar el debate de los presupuestos, los ediles de Vox han presentado 18 enmiendas a las cuentas, pero no se las han aprobado ni PSOE ni PP. Además, tanto el alcalde, Ignacio Gragera, como el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, han sido muy críticos con esta iniciativa que no había presentado nadie antes en el Ayuntamiento de Badajoz.

Según Gragera, las propuestas de Vox no pueden considerarse enmiendas porque no iban acompañadas de las partidas que querían sustituir por sus iniciativas. Para el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, en Vox «se dedican a la demagogia y el populismo cutre».

Estas enmiendas no han prosperado por el rechazo de PP y PSOE, pero esto no significa que el PSOE esté de acuerdo con los presupuestos. De hecho, ha votado en su contra.

Pocas inversiones

En el debate de presupuestos, la concejala socialista Sandra Caballero ha criticado este lunes las escasas inversiones que prevé el PP y alerta de que basa la mayor parte del dinero que se quiere invertir en la venta de terreno, algo que ya hizo el año pasado pero que no logró y que, por tanto repite.

Caballero ha criticado que los números se aprueben en marzo cuando deberían haber entrado en vigor el 1de enero pasado. Además, ha subrayado que destina al comercio el 0,23% de los presupuestos, que asciende a 344.000 euros. «Es una forma muy extraña de querer mejorar el comercio», dijo ante la exigua cantidad.

Caballero y el concejal de Hacienda, Javier Gijón, han confrontado el cumplimiento de los compromisos presupuestarios en el Ayuntamiento y la Diputación. Ante las críticas del PSOE por falta de entendimiento, Gijón le ha replicado que les han aceptado trece propuestas.

Al capítulo de inversiones, el Ayuntamiento destina 13 millones de euros y de la venta de suelo quiere recoger 8,8 millones de euros. Con ese dinero, como ya indicaron en 2024, pretenden construir un nuevo centro de protección animal y reformar la plaza de Santa María de la Cabeza, entre otras cosas.

Desde Vox, su portavoz, Marcelo Amarilla, ha votado en contra de la aprobación inicial, tras haber visto rechazadas sus enmiendas. Pero ha tendido la mano para que «se puedan explorar» otras iniciativas y cambiar el sentido del voto el próximo mes, cuando el pleno autorice definitivamente los presupuestos.

El concejal no adscrito, Carlos Pérez, ha negado su apoyo y ha censurado la falta de negociación con los concejales de la oposición y con las asociaciones de la ciudad. «Ustedes dan por perdida la piscina y solo dejan 50.000 euros para la vigilancia de las obras. El alcalde prometió que buscaría fondos si la Junta no aprobaba sus presupuestos y sumamos otro año más para la apertura. No sabemos más de la piscina de Gévora. Por todo ello, lamento comunicar que mi voto será negativo esperando que el próximo presupuesto venga de la escucha«.

A todos les ha contestado el concejal de Hacienda, Javier Gijón, quien ha afirmado que son los presupuestos que la ciudad necesita y, ante las críticas por el aumento del gasto corriente y la externalización de servicios municipales, el PP ha apostado por un modelo de colaboración publica-privada. «Nosotros apoyamos a las empresas», ha dicho.

Por su parte, el alcalde, Ignacio Gragera, ha afirmado que es «un presupuesto bueno, equilibrado, que atiende a las necesidades de las personas y que se aprueba gracias a la estabilidad política de este ayuntamiento y se aprueban con los votos del PP».

Como ya informó HOY, la mayor parte del gasto irá a pagar nóminas y los gastos corrientes, entre ellos los servicios externalizados.El 34,24% del presupuesto financiará el capítulo de personal (51,6 millones de euros) y aún algo más (el 38,66%, 58,3 millones) se destinará a gastos corrientes. Entre los dos capítulos suman un incremento de 9,6 millones con respecto al año pasado. Este año se prevé licitar un contrato para privatizar la grúa municipal por 571.000 euros y otros más por 2,5 millones de euros para conservar las aceras y el firme, así como las señales de tráfico.

A los trabajadores municipales, además del incremento del 2,5% de subida nacional, le añade la promoción de varias categorías como de C2 a C1, o de AP a C2 y la creación de varias plazas para la nueva estructura municipal derivada del título de Municipio de Gran Población.