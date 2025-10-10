El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez

Irene Toribio Viernes, 10 de octubre 2025, 09:48 Comenta Compartir

Nacho Duato ha salido en defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha acabado ironizando sobre Badajoz con unas palabras que han desatado la polémica. El bailarín y coreógrafo español ha lanzado un mensaje en el que se burla del supuesto «enchufe» en el Conservatorio de Badajoz... «Imagínese qué importante, con todos mis respetos, el Conservatorio de Badajoz», dice abiertamente.

A través de un vídeo compartido en redes sociales, se ha mostrado especialmente crítico con los que defienden el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez, y es que ambos compartieron durante un tiempo carreras profesionales.

Coincidieron en Rusia, donde Duato trabajó como director artístico del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo. «Yo conocí a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, en San Petersburgo. Él estaba en el Conservatorio de Rachmáninov. Excelente director de orquesta. Él pasó todos sus estudios ahí», ha explicado.

Tras desvelarlo, ha criticado duramente a aquellos que siguen creyendo que el presidente del Gobierno colocó a su hermano en el puesto del Conservatorio de Badajoz. «Ustedes se creen que el ministro primero, el presidente de España, va a enchufar a su hermano en el Auditorio de Badajoz, en el Conservatorio de Badajoz?». «Pero si este señor es muchísimo más importante y puede cobrar más dinero que todo eso. Pero bueno, da lo mismo. Supongamos que este señor ha tenido un empuje de su hermano, ¿no?, para trabajar en Badajoz. Imagínese qué importante, con todos mis respetos, el Conservatorio de Badajoz», ha deslizado con cierta ironía.

Unas palabras que ya han desatado la polémica en Badajoz.