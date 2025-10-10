HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Duato en foto de archivo
Desata la polémica

El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez

El bailarín y coreógrafo ha salido en defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con unas declaraciones sobre el Conservatorio de Badajoz que no han pasado desapercibidas en Extremadura

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:48

Comenta

Nacho Duato ha salido en defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha acabado ironizando sobre Badajoz con unas palabras que han desatado la polémica. El bailarín y coreógrafo español ha lanzado un mensaje en el que se burla del supuesto «enchufe» en el Conservatorio de Badajoz... «Imagínese qué importante, con todos mis respetos, el Conservatorio de Badajoz», dice abiertamente.

A través de un vídeo compartido en redes sociales, se ha mostrado especialmente crítico con los que defienden el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez, y es que ambos compartieron durante un tiempo carreras profesionales.

Coincidieron en Rusia, donde Duato trabajó como director artístico del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo. «Yo conocí a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, en San Petersburgo. Él estaba en el Conservatorio de Rachmáninov. Excelente director de orquesta. Él pasó todos sus estudios ahí», ha explicado.

Tras desvelarlo, ha criticado duramente a aquellos que siguen creyendo que el presidente del Gobierno colocó a su hermano en el puesto del Conservatorio de Badajoz. «Ustedes se creen que el ministro primero, el presidente de España, va a enchufar a su hermano en el Auditorio de Badajoz, en el Conservatorio de Badajoz?». «Pero si este señor es muchísimo más importante y puede cobrar más dinero que todo eso. Pero bueno, da lo mismo. Supongamos que este señor ha tenido un empuje de su hermano, ¿no?, para trabajar en Badajoz. Imagínese qué importante, con todos mis respetos, el Conservatorio de Badajoz», ha deslizado con cierta ironía.

Unas palabras que ya han desatado la polémica en Badajoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz
  8. 8 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  9. 9

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  10. 10

    Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez

El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez