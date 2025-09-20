La Base General Menacho abre sus puertas para el Desafío San Fernando este domingo

La Brigada Extremadura XI celebra este domingo el Desafío San Fernando en la Base General Menacho. Además de las cuatro modalidades deportivas de la carrera ... solidaria, este evento contará con una jornada de puertas abiertas acompañada de actividades para compartir con toda la familia.

Los asistentes podrán disfrutar de exposiciones tanto estáticas como dinámicas. También se podrá visitar el museo, un espacio expositivo en la Base General Menacho. Otra de las actividades que se llevará la atención de los presentes en esta jornada será un globo aerostático.

Con el objetivo de acercar y fomentar la cultura de defensa a los ciudadanos, el equipo de Información y Captación del Ejército de Tierra perteneciente a la BRI estará este domingo en la jornada.

También habrá talleres y exhibiciones de la Academia de Esgrima de Badajoz (AEBA) y Fratres de Cáceres, una asociación cultural dedicada a la recreación histórica de la Edad Media y la práctica de la esgrima antigua.

Igualmente, la Asociación Histórico Cultural de Recreadores 'Baluarte' montarán un campamento de recreación histórica donde ofrecerá una exposición de época con uniformes y otros objetos. También habrá demostraciones como disparar un fusil y otras sorpresas.

Del mismo modo, la Junta de Extremadura y la Cruz Roja contará con otros talleres en este evento deportivo que abrirá sus puertas desde las ocho de la mañana.

Las pruebas

El Desafío San Fernando ofrece una amplia variedad de pruebas para corredores y ciclistas de diferentes niveles. Más de 500 inscritos, atletas de todas las edades, participarán en las cuatro modalidades deportivas planteadas en la carrera solidaria Desafío de San Fernando.

El programa incluye un cross de 10 kilómetros que comienza en la avenida principal del Desafío San Fernando en la Base General Menacho a través de la dehesa extremeña hasta la zona de combate en población.

Una carrera de 21 kilómetros que parte de la avenida principal en dirección al campo de maniobras, pasando por la zona de combate en población, la zona de Comandantes y de regreso a la base para completar la primera etapa.

La prueba conocida como 'Race' combina running de resistencia con la exigencia de los entrenamientos militares. Los participantes deberán superar diez workouts distribuidos a lo largo del trayecto.

La OCR infantil es una carrera de obstáculos para los más jóvenes. En el recorrido encontrarán obstáculos como zanjas, equilibrio, reptar por debajo de vehículos de combate, y muchas sorpresas más.

Todos disfrutarán de esta cita de carácter solidario que tiene como objetivo recaudar fondos para Cruz Roja y promover la participación de la comunidad en el deporte.

Regresa tras cinco años

El Desafío San Fernando nació en 2013, pero sufrió un paréntesis tras la llegada de la pandemia y lleva cinco años sin realizarse. El Batallón Zapadores XI organiza la prueba deportiva como parte de las actividades de celebración del Santo Patrón del Arma de Ingenieros y unido a una jornada de puertas abiertas. Esta carrera surgió con la intención de integrar en las clásicas competiciones que se celebraban con motivo de San Fernando al resto de Unidades de la Brigada.

El objetivo del evento deportivo es recaudar fondos para la Cruz Roja, además de promover la actividad física y el deporte en la comunidad de Extremadura. También fomentar la solidaridad entre los participantes y el público en general.

Además de la parte deportiva, cuenta con la jornada de puertas abiertas acompañada de actividades para poder compartir con toda la familia. «Queremos no solo que venga el corredor, sino que lo haga toda la familia y se diviertan», comentó en la presentación el director deportivo de la prueba, Brigada Darío Barrena.