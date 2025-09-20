HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen del Desafío San Fernando en Badajoz en la pasada edición. Pakopí
Badajoz

La Base General Menacho abre sus puertas para el Desafío San Fernando este domingo

Talleres, exhibiciones, visitas y un globo aerostático son algunas de las actividades programadas para todos los asistentes

Miriam Rubias

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:06

La Brigada Extremadura XI celebra este domingo el Desafío San Fernando en la Base General Menacho. Además de las cuatro modalidades deportivas de la carrera ... solidaria, este evento contará con una jornada de puertas abiertas acompañada de actividades para compartir con toda la familia.

