Badajoz busca fondos estatales para rehabilitar la Alcazaba

El Ayuntamiento de Badajoz optará a fondos estatales acogidos al 2% cultural para sufragar la mayor parte de las obras necesarias para evitar nuevos derrumbes en la Alcazaba ... .

Como adelantó HOY, el Consistorio realizará una primera actuación de urgencia por 175.000 euros para recuperar la zona afectada por el desplome que tuvo lugar junto a la torre de Espantaperros la noche del 26 de agosto. Esa obra, que se va a pagar con cargo a fondos municipales tras los cambios que se aprobarán en el próximo pleno es, en realidad un primer paso. De hecho, realizarán las obras por el trámite de urgencia para evitar más deterioro en este punto.

Pero un informe realizado por los técnicos municipales a raíz de ese primera derrumbe advierte que se requiere una actuación más grande que abarque el tramo de muralla entre la torre y la Puerta del Capitel. Esa actuación completa tiene un coste de 2,6 millones de euros y el alcalde, Ignacio Gragera, ha dicho este viernes que espera poder pagarlo con cargo al 2% cultural. «Seguiremos intentando que a partir del 2% cultural se pueda acceder a financiación completa para la rehabilitación del tramo».

Gragera añadió que el Ayuntamiento ha buscado «remedio y solución» al desplome de agosto y está inmerso en la «búsqueda activa de fondos para continuar» para evitar que las humedades puedan llegar a afectar a la torre de Espantaperros.

El informe, al que ha tenido acceso HOY, está elaborado por la arquitecta Jefe de Servicio del Gabinete de Proyectos, Begoña Galeano, y firmado el 2 de septiembre. En él alerta de que la zona afectada por el desplome «se encuentra colmatada con relleno de tierras, difícil de liberar por la proximidad de la construcción del antiguo Hospital, hoy Facultad de Biblioteconomía, de forma que existe acumulación de agua en el intradós del recinto, y ha provocado la aparición de grandes patologías». De ahí que aprecie un «evidente riesgo inminente» y advierte que podrían darse derrumbes en otros puntos.

Añade que la composición del relleno en el tramo que se derrumbó incluye restos de ladrillo y teja procedentes de derribos, los muros de contención son de espesor escaso, existen «grandes manchas de humedad a pesar de haberse producido el desplome en la época de verano con altas temperaturas», así como que está muy próximo a la torre de Espantaperros y que esta podría resultar afectada en el caso de un nuevo desplome.

Al comprobar todos estos detalles, los técnicos inspeccionaron todo el tramo de la Alcazaba que discurre entre Espantaperros y la puerta del Capitel, donde detectaron «nuevas patologías que ponen en riesgo el monumento» como consecuencia de los rellenos del intradós del monumento. Las obras necesarias, «teniendo como referencia las actuaciones anteriores en otros tramos de la Alcazaba«, se valora en 2,6 millones de euros. Pero los mismos técnicos indican que la obra »puede reducirse dividiendo el tramo en fases«.

La primera etapa se centraría en el área donde se produjo el derrumbe y consistiría en retirar los escombros que constituyen el relleno en el área desplomada, el vaciado y drenaje del intradós, la restauración del tramo afectado y el levantado de la reja de separación que delimita la zona accesible y el área vinculada a la Universidad a Distancia (UNED). Esto es lo que costará 175.000 euros, el dinero que estará disponible después de los cambios que efectuará el próximo pleno municipal.

Estas obras junto a la torre de Espantaperros serán las siguientes en la Alcazaba, que sigue teniendo una cuenta pendiente con la recuperación de las ermitas y cuyo adarve será accesible cuando el Ayuntamiento acomete las obras que ha prometido a Apamex. Las inversiones en el monumento no paran. Este verano se ha adecentado el camino cubierto que usaban los soldados entre el parque de la Legión y las laderas del recinto y se han construido tanto dos escaleras como una rampa que conectan la puerta del Capitel con la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, y con el museo Arqueológico.