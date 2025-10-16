HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos operarios trabajan en la zona desplomada, junto a la torre de Espantaperros, el 26 de agosto. HOY

La Alcazaba de Badajoz se enfrenta a una reparación urgente de 175.000 euros

Los técnicos municipales advierte riesgos en el tramo entre la torre de Espantaperros y la puerta del Capitel tras el derrumbe de este verano y cifran en 2,6 millones de euros la inversión total

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:03

Comenta

Arreglar el derrumbe que se produjo en la Alcazaba la noche del 26 de agosto costará 175.000 euros en una actuación por «ruina ... inminente» que el Ayuntamiento de Badajoz prevé realizar con carácter urgente en las próximas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  5. 5

    Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  6. 6

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  9. 9 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor
  10. 10

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Alcazaba de Badajoz se enfrenta a una reparación urgente de 175.000 euros

La Alcazaba de Badajoz se enfrenta a una reparación urgente de 175.000 euros