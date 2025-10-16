La Alcazaba de Badajoz se enfrenta a una reparación urgente de 175.000 euros

Arreglar el derrumbe que se produjo en la Alcazaba la noche del 26 de agosto costará 175.000 euros en una actuación por «ruina ... inminente» que el Ayuntamiento de Badajoz prevé realizar con carácter urgente en las próximas semanas.

Las humedades y relleno de escombros que provocaron el desprendimiento junto a la torre de Espantaperros dañan más tramo de la muralla, según el estudio que han realizado los técnicos municipales, y rehabilitar todo ese área entre esta torre y la puerta del Capitel costará, en total, 2,6 millones de euros.

De momento, el pleno que se celebre este mes realizará cambios en los presupuestos para obtener los 175.000 euros que supone la obra más urgente para paliar el hundimiento de finales de agosto. El dinero saldrá de partidas sobrantes de ejecuciones subsidiarias y de dos consignaciones de Ifeba.

El informe está elaborado por la arquitecta Jefe de Servicio del Gabinete de Proyectos, Begoña Galeano, y firmado el 2 de septiembre. En él alerta de que la zona afectada por el desplome «se encuentra colmatada con relleno de tierras, difícil de liberar por la proximidad de la construcción del antiguo Hospital, hoy Facultad de Biblioteconomía, de forma que existe acumulación de agua en el intradós del recinto, y ha provocado la aparición de grandes patologías». De ahí que aprecie un «evidente riesgo inminente» y advierte que podrían darse derrumbes en otros puntos.

Añade que la composición del relleno en el tramo que se derrumbó incluye restos de ladrillo y teja procedentes de derribos, los muros de contención son de espesor escaso, existen «grandes manchas de humedad a pesar de haberse producido el desplome en la época de verano con altas temperaturas», así como que está muy próximo a la torre de Espantaperros y que esta podría resultar afectada en el caso de un nuevo desplome.

Al comprobar todos estos detalles, los técnicos inspeccionaron todo el tramo de la Alcazaba que discurre entre Espantaperros y la puerta del Capitel, donde detectaron «nuevas patologías que ponen en riesgo el monumento» como consecuencia de los rellenos del intradós del monumento. Las obras necesarias, «teniendo como referencia las actuaciones anteriores en otros tramos de la Alcazaba«, se valora en 2,6 millones de euros. Pero los mismos técnicos indican que la obra »puede reducirse dividiendo el tramo en fases«.

La primera etapa se centraría en el área donde se produjo el derrumbe y consistiría en retirar los escombros que constituyen el relleno en el área desplomada, el vaciado y drenaje del intradós, la restauración del tramo afectado y el levantado de la reja de separación que delimita la zona accesible y el área vinculada a la Universidad a Distancia (UNED). Esto es lo que costará 175.000 euros, el dinero que estará disponible después de los cambios que efectuará el próximo pleno municipal.

Estas obras junto a la torre de Espantaperros serán las siguientes en la Alcazaba, que sigue teniendo una cuenta pendiente con la recuperación de las ermitas y cuyo adarve será accesible cuando el Ayuntamiento acomete las obras que ha prometido a Apamex. Las inversiones en el monumento no paran. Este verano se ha adecentado el camino cubierto que usaban los soldados entre el parque de la Legión y las laderas del recinto y se han construido tanto dos escaleras como una rampa que conectan la puerta del Capitel con la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, y con el museo Arqueológico.