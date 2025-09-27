HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Las nuevas escaleras y la rampa instalada en la Alcazaba.

Las nuevas escaleras y la rampa instalada en la Alcazaba. JOSÉ VICENTE ARNELAS

Finaliza la obra de las nuevas escaleras de la Alcazaba de Badajoz

Solo queda que los trabajos sean recepcionados por el Ministerio de Transportes para poder abrir los nuevos recorridos

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:56

Tras más de dos años, por fin, los pacenses podrán subir sin rodeos a la Alcazaba de Badajoz. Ha finalizado la obra para instalar ... nuevas escaleras y una rampa desde el acceso principal, la puerta del Capitel.

