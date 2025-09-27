Finaliza la obra de las nuevas escaleras de la Alcazaba de Badajoz

Tras más de dos años, por fin, los pacenses podrán subir sin rodeos a la Alcazaba de Badajoz. Ha finalizado la obra para instalar ... nuevas escaleras y una rampa desde el acceso principal, la puerta del Capitel.

En concreto se ha renovado la escalera entre la puerta y el Museo Arqueológico de Badajoz, que ahora son de caliza. También se ha sustituido la subida la Facultad de Comunicación de la UEx. Antes había una rampa de hormigón y ahora hay unas escaleras, también de caliza y de escalones anchos. La ubicación del acceso, además, es distinta, ahora la subida a la universidad está a la izquierda, pasando junto a la torre de los Acevedo, cuyos escalones también se han renovado.

Entre las dos nuevas escaleras se ha creado una rampa que permite subir a la facultad a las personas con movilidad reducida. La puerta del Capitel no es accesible porque no tiene rampa, pero las personas en silla de ruedas o con problemas de movilidad ahora sí pueden moverse entre el Museo Arqueológico y la Facultad de Comunicación.

El Ayuntamiento espera poder abrir las nuevas escaleras en unos días, aunque aún no hay fecha exacta

La obra ha costado 340.000 euros financiados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con un proyecto redactado por el Ayuntamiento de Badajoz.

Los responsables municipales detallan que solo queda un trámite administrativo para poder abrir las escaleras, ya que actualmente solo está en uso la que lleva al museo. En concreto, el Ministerio de Transporte debe recepcionar la obra, es decir, darle el visto bueno a la empresa adjudicataria para que retiren el vallado. Según el Ayuntamiento la apertura podría ser la semana que viene, pero aún no hay una fecha exacta.

Uno de los mayores cambios, además de dar accesibilidad a esta zona del monumento, son los materiales. El suelo de los nuevos espacios será de mortero de cal y cemento blancos. En cuanto a las escaleras, llevan peldaños de hormigón y encima losa de piedra caliza de Campaspero de 40 por 15 centímetros.

Hallazgos arqueológicos

La instalación de las nuevas escaleras de la Alcazaba empezó en agosto de 2023. El plazo de ejecución era de nueve meses, es decir, que debían estar terminadas en mayor de 2024. Sin embargo se han producido varios retrasos, incluida la aparición de restos arqueológicos, lo que obligó a modificar el proyecto.

Un mes después del arranque de los trabajos, se pararon por la aparición de una muralla antigua que posteriormente se catalogó como perteneciente a un alcázar, un palacio que tiene elementos árabes y también cristianos. En las excavaciones también se localizaron restos arqueológicos posteriores pero destacados, como parte del ajardinamiento contemporáneo asociado al Hospital Militar (segunda mitad del siglo XIX). También pequeños restos de lo que pudo ser el cuartel de San Pedro y muestras del urbanismo moderno (restos de posible casa-palacio, con aljibe y zonas de habitación, documentada en el extremo oriental del área de invención).

Finalmente la obra se retomó, pero volvió a detenerse al encontrar nuevo elementos que se cree que pueden ser romanos.

Algunos restos de los que se encontraron se retiraron para su estudio arqueológico, otros se han quedado en su sitio y ahora están a la vista. Para poder integrarlos se elaboró un cambio en la obra y finalmente este ha sido el proyecto que se ha llevado a cabo.

El estreno de estas escaleras, además, no ha sido fácil. Nada más ser instaladas sufrieron un acto vandálico. Realizaron una pintada, pero el Ayuntamiento la limpió.