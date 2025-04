Badajoz aprueba el plan que incluye dos aparcamientos y el conventual de San Juan por 16,5 millones

El Ayuntamiento de Badajoz aprobó este lunes el plan de obras por 16,5 millones de euros que incluyen un aparcamiento en Valdepasillas y otro ... junto a la Puerta de Palmas y la primera fase de la rehabilitación del conventual de San Juan.

En principio, el Gobierno local presentó a la oposición un paquete de obras de 15,9 millones de euros pero que ha crecido en 600.000 euros con el centro cívico de Valdepasillas, a propuesta del PSOE, y el estudio para la instalación de placas solares en colegios por 18.000 euros.

El pleno ha dado el visto bueno a las modificaciones presupuestarias necesarias parea sacarlo adelante. El Ayuntamiento solicitará un préstamo a un banco antes de final de año por el montante total y después lo amortizará con los ahorros.

El PSOE ha apoyado la operación porque «la mayoría de las actuaciones se convertirán en realidad cuando estén, o estemos, el siguiente gobierno». Además de que le han incluido algunas de sus propuestas, como la creación de un centro cívico en Valdepasillas. Este se levantará en la superficie de la avenida Godofredo Ortega y Muñoz, justo donde construirán un aparcamiento subterráneo. Aun así, el portavoz Ricardo Cabezas criticó que los planes de impulso anteriores «no se haya adjudicado ni el 50% de los últimos planes, ni en marcha el 25% ni pagado el 15».

No obstante, Ricardo Cabezas reconoció que el gobierno local ha ido dando pasos en acercamiento con la oposición para desarrollar estos planes de obra y que ha mejorado desde 2020 cuando ya incorporaron algunas de sus propuestas hasta la actualidad, cuando la mayoría de las obras tienen su visto bueno.

El socialista afirmó que se queda «con la imagen de consenso y de unidad» que se da con el acuerdo de este proyecto.

En cambio, la concejala de Podemos, Erika Cadenas, no dio su voto. «En Podemos nos hemos cansado de apoyar estos planes en años anteriores y después no lo cumplan. Son cáscaras vacías, terminan siendo humo o solo invierten en las zona de ciudad donde tienen su caladero de votos», dijo. La concejala desgranó algunos proyectos que no han salido adelante, como el Skate park, los baños públicos del río, la adecuación de aparcamientos de La Paz y para personas con discapacidad... «Ni fuentes de agua potable en parques», dio Erika Cadenas. Prefiere que se terminen las obras y anunciadas, que seguir aprobando planes que «son humo electoral».

La concejala de Podemos, Erika Cadenas aseguró que la instalación de placas solares en las cubiertas de los colegios es propuesta suya de los últimos años. «Usted se apropia de nuestra propuesta, eso no tiene precio, y solo lleva el estudio por 18.000 euros», aseveró la edil.

El alcalde, Ignacio Gragera, le reprochó que no hubiera realizar propuestas y le contestó leyendo obras realizadas o en marcha en las barriadas, así como proyectos recogidos en el nuevo plan en San Roque, pedanías, San Fernando... «Lo de los barrios desfavorecidos y favorecidos no cuela. Es el discurso de siempre. Es el discurso falso y mentiroso, que no se sostiene. No le mienta a los ciudadanos. Todos los planes de impulso tienen como seña de identidad que llega a todas las barriadas de la ciudad».

Gragera ha incidido en que las prioridades del Ayuntamiento son la movilidad y la carencia de aparcamiento, algo que intentan solventar con los dos aparcamientos anunciados en Valdepasillas y la Puerta de Palmas.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, de Cs, desgranó algunos de los proyectos y aseguró: «Se está viendo de la inversión en todos los barrios. Esta semana se arreglan aceras en San Roque, la Granadilla, pavimentando un sola en la calle Camilo José Cela... Se actúa en toda la ciudad». Urueña resaltó que todos estos trabajos se encargan a empresas que siguen trabajando en cierta medida gracias a estas inversiones y defendió que los proyectos se cumplen, solo que algunos requieren de tiempo para salir adelante. Por plazas administrativos e importancia de las obras que se realizan.

El edil de Hacienda, Eladio Buzo, defendió que la cifra total de planes impulso de esta legislatura suman 58 millones de euros. «Sumados a los fondos Next Generation y los anexos de inversiones de los presupuestos llega a 91,7 millones de euros en inversión y transformación de la ciudad».