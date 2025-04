Badajoz destina 2,3 millones de euros a convertir el Pico en un parque con zona para conciertos

El alcalde, Ignacio Gragera, quiere convertir El Pico en un gran parque periurbano con una zona para conciertos y empieza a dar los primeros pasos ... para ello. La comisión de Hacienda se reunió ayer para destinar 2.284.000 euros a esta inversión.

El dinero, según explica el edil de Hacienda, Eladio Buzo, procede de 1.044.000 euros destinados inicialmente a la cofinanciación de un aparcamiento en la calle Prim para el que no se ha recibido la subvención de Europa que se había solicitado y otros 1,2 millones de euros destinados inicialmente a extender el modelo de calles sin bordillos por el Casco Antiguo que finalmente se hará con fondos europeos.

Los presupuestos de este 2022 destinan 550.00 euros a adquirir el terreno o realizar expropiaciones. Aunque el Ayuntamiento mantiene abiertas las negociaciones y no ha alcanzado ningún acuerdo con el titular del suelo. Se trata de suelo privado.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, explica que quieren adquirir tres parcelas que suman 20 hectáreas de suelo. Estas quedan entre el puente de entrada a la isla desde la margen izquierda a la zona frente a la fábrica de la luz y el molino de los moscosos hasta donde existe un camino transversal. El Ayuntamiento quiere hacer una pasarela para peatones y ciclistas en este punto que una la isla con la margen derecha.

El proyecto de parque tardará varios años en convertirse en realidad. Urueña admite que no es una inversión que pueda materializarse en los seis meses que quedan para las elecciones, pero defiende que es importante que la próxima corporación municipal se encuentre el proyecto lo más avanzado posible para poder desarrollarlo.

Estos 2,3 millones de euros irán destinados a la primera fase, que se desarrollará en parte de esas 20 hectáreas que quieren comprar. Los 2,3 millones de euros incluyen la partida para redactar el proyecto, algo que el Ayuntamiento aún debe encargar.

Carlos Urueña explica que quieren habilitar una explanada para poder celebrar grandes conciertos. Para aprovechar una de las mejores vistas de la ciudad y para poder contratar artistas que ahora mismo Badajoz no puede traer porque no hay espacios que hagan rentables los cachés más altos.

«Dejaríamos el terreno preparado para organizar allí conciertos, en lugar de la Alcazaba o el Ferial, porque el entorno es más bonito y cabe más gente», señala. El escenario no será fijo, sino que las estructuras podrán colocarse cada vez que organicen un espectáculo.

De las 20 hectáreas previstas para adquirir, Urueña plantea dejar una o dos para el auditorio y crear camiones y senderos en el resto del espacio hasta que dé la financiación. «Es un parque que irá creciendo según se vaya desarrollando», indica.

Quieren plantar árboles autóctonos, como encinas y alcornoques, y aunque pueda haber alguna zona verde de césped, no será predominante. Sí quieren crear zonas deportivas y de juegos para niños.

Terrenos inundables

«Todo lo que hagamos debe tener el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana», indica Carlos Urueña, quien recuerda que se trata de terrenos inundables, con protección en el PGM por paisajismos y suelo no urbanizable. Tiene un uso limitado en el que no se permiten ni viviendas ni edificios. «Ahí no se puede tener ningún otro uso que no sea dotacional y siempre que ante una inundación no haya problemas para personas o bienes».

«La primera fase será un parque de suelo rústico, no como los parques creados estos años en las márgenes del Guadiana. Se trata de arreglar lo que hay y dotarlo de pistas deportivas, zonas de juego y el auditorio para los conciertos».

El concejal pone como ejemplo la obra que se desarrolla en el parque de las Vaguadas, para el que se han destinado 700.000 euros y que carece de césped. Habilitan sendas, plantas autóctonas, zonas de juegos, merenderos... «El Pico será parecido a esto, pero a lo grande».