PSOE y PP votan contra la propuesta de Vélez de dotar a Badajoz de una bandera antes de las elecciones

PP y PSOE se han unido este lunes para impedir que prosperara la moción del concejal no adscrito Alejandro Vélez para que Badajoz apruebe una bandera antes de las elecciones de 2023 ... . Vélez lleva esta iniciativa tras el rechazo de los partidos a la propuesta presentada por una serie de colectivos a instancias del Ayuntamiento en el pleno del 30 de octubre.

No es habitual que PP y PSOE voten juntos sin el apoyo del resto de partidos en el Ayuntamiento de Badajoz. En ocasiones votan en el mismo sentido y, con ellos, otras formaciones. Pero no es tan frecuente que solo PP y PSOE se unan a favor o en contra de un asunto de ciudad.

Este lunes lo han hecho para rechazar la iniciativa del concejal Alejandro Vélez, que incluso ha llegado a admitir la condición de Podemos para que toda la ciudad votara la propuesta de enseña que saliera de una nueva comisión creada conforme a las normas del Ayuntamiento y con el visto bueno de todos los partidos. La idea de Vélez es que la enseña estuviera aprobada antes de las elecciones.

Desde el PP, la concejala Paloma Morcillo explicó su voto en contra por la ausencia de «consenso social y político» para crear ahora la bandera local. «Estamos de acuerdo en que es necesaria, pero hay que madurarlo», afirmó. La concejala indicó que existen varios estudios y propuestas en poder del Ayuntamiento, así como que se debe hacer conforme a una ley regional.

Por su parte, la concejala socilista Silvia González afirmó: «No hay consenso político ni social para sacar adelante la bandera. Y punto». Silvia González incidió en que «si Badajoz es la única capital de provincia sin bandera, también es la única capital de provincia donde aún no han comenzado el curso de las Escuelas Municipales de Música».

Para Alejandro Vélez, PP y PSOE no se ponen de acuerdo en la bandera por «celos políticos». Para la concejala de Cs, Lara Montero de Espinosa, «parece, como dice el señor Vélez, que no aprueban la bandera porque el alcalde que está ahí sentado no es del PP ni del PSOE».

La concejala de Podemos, Erika Cadenas, reconoció el interés de parte de la ciudadanía para aprobar la enseña, pero también afirmó que «la ciudad nunca ha tenido bandera y no ha pasada nada». Aun así, dijo que es una decisión «relevante» y cree necesario que debe estar respaldada por un procedimiento de participación ciudadana. «Deberíamos consultar a los pacenses y las pacenses a través de un referéndum», propuso Podemos y aceptaron tanto desde Cs como el edil no adscrito. Aunque PP y PSOE no se pronunciaron sobre este aspecto.

Defensa de Casvacasillas

La concejala del PP, Paloma Morcillo, salió en defensa del concejal del PP y coordinador local del partido, Antonio Cavacasillas, cuando Vélez dijo que el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, sí está confirmado como candidato y que en el PP no saben a quién van a poner.

«No le voy a tolerar falta de respeto a nuestro coordinador. Al PP lo representan nueva concejales y nuestro coordinador es don Antonio Cavacasillas y no le voy a repetir ni una falta de respeto ni querer ensuciar el nombre de nuestro candidato o de nuestro coordinador. Nosotros no nos hemos metido con usted, ni con su partido. Hemos hecho muchas propuestas., pero ahora mismo (la bandera) está siendo una batalla de egos, de quién saca la bandera y gracias a quién. Seguiremos trabajándolo. En enero tenemos que convocar una comisión de Cultura. Sea leal, Alejandro, al equipo de Gobierno», dijo Paloma Morcillo.

En la siguiente moción presentada por el PP para instar al Congreso a revisar la Ley del «sí es sí», el PSOE le hizo un guiño al alcalde y su posible trasvase al PP. «A usted, Señor alcalde, se le está poniendo la misma cara del que antes estaba ahí (en alusión a Fragoso) de tanto defender la gestión del PP, igual que el otro día Feijóo le agradeció a usted la gestión en este Ayuntamiento«. Gragera solo sonrió con gesto embarazoso.