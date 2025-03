El Ayuntamiento de Badajoz volverá a aprobar la zona de bajas emisiones tras tumbarla el TSJEx

Badajoz tendrá Zona de Bajas Emisiones, o lo que es lo mismo, solo los coches de los residentes y los que menos contaminan ... entrarán en el Casco Antiguo. Una sentencia ha paralizado esta normativa pacense antes de que se aplicase, pero el Ayuntamiento pacense mantiene su intención de volver a aprobar la norma.

La sentencia es de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ha declarado nula de pleno derecho la Ordenanza de creación y gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Badajoz. Este tribunal ha detectado un defecto de forma en la normativa elaborada por el Consistorio pacense, en concreto indican que no debió ser una ordenanza, sino un plan de movilidad. La sala estima el recurso presentado por la Asociación Liberum.

El concejal de Accesibilidad y Movilidad, Carlos Urueña, indicó ayer que el Ayuntamiento entendía que con el plan de movilidad que hay en la actualidad en Badajoz se podía sacar adelante la ordenanza sobre la ZBE. Sin embargo el TSJEx rechaza este argumento y exige un plan específico. Ante esto el edil pacense afirmó que es lo que harán. «Lo que te dice la normativa es que las medidas de movilidad urbana sostenible tienen que ser coherentes con la Zona de Bajas Emisiones. Nosotros consideramos que es así, y de hecho en el plan de movilidad que tenemos aprobado, pues se habla de lo importante que es hacer plataforma única del centro, sacar los coches del centro, los carriles bici, etc. El tribunal ha considerado que no es suficiente y que tenemos que aprobar definitivamente el nuevo plan».

Urueña avanzó que ya estaban trabajando en un nuevo Plan de Movilidad para Badajoz que incluirá la ZBE específicamente. Por tanto, llevarán este plan al pleno municipal y luego la ordenanza que ha quedado paralizada por la sentencia. Espera el edil que entonces puedan aplicar esta exigencia del Gobierno sin más problemas legales.

En cuanto al nuevo Plan de Movilidad de Badajoz en el que trabajan los responsables municipales, Urueña hizo hincapié en que este incluirá «específicamente la Zona de Bajas Emisiones y las nuevas actuaciones que hemos hecho tanto en carriles bici como en plataforma única. Todas ellas o prácticamente todas ellas ya estaban incluidas en el plan que todavía tenemos aprobado y es que rige a día de hoy».

No tendrá efecto

La paralización de la Zona de Bajas Emisiones no tendrá un gran impacto inmediato en Badajoz porque, a diferencia de otras ciudades, no se han producido cambios significativos. Aún no es obligatorio llevar pegatinas en los coches, no hay sanciones y apenas se restringe el tráfico en un puñado de calles.

La primera consecuencia de la sentencia afecta a calles como Menacho o Francisco Pizarro, que ya son peatonales desde hace tiempo y cuentan con cámaras para evitar que pasen vehículos que no sean residentes.

Además, esta ordenanza limita a 20 kilómetros por hora la velocidad a la que se puede circular en el Casco Antiguo dentro de perímetro de Circunvalación, Ronda del Pilar, Martín Cansado, Juan Carlos I y Prim. Esta medida no había entrado en vigor aún porque el Ayuntamiento debe aprobar un proyecto, aumentar las cámaras de control de tráfico y contar con otros dispositivos que controlen la contaminación.

Cuando se desarrolle por completo la normativa, sí habrá un impacto real en el centro porque muchas calles estarán solo permitidas para residentes y vehículos no contaminantes. Los conductores que no respeten la zona de bajas emisiones se enfrentan a sanciones de entre 100 y 500 euros. Estas están fijadas en la ordenanza que ahora ha quedado paralizada, por lo que se espera que se retrase esta nueva realidad en las calles del centro.

En mayo de 2021 entró en vigor la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética. Una de las novedades es que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE. Esto supone que en algunas calles de la ciudad se restringe el tráfico a cierto tipo de coches, por ejemplo los más contaminantes.

La medida afecta a 151 ciudades españolas que debían tener en marcha la ZBE el 1 de enero de 2023, pero solo 14 cumplieron el plazo. El Ministerio de Transición Ecológica ha llegado a amenazar a la ciudad con pedir la devolución de las ayudas europeas (para carriles bici por ejemplo) por no cumplir con la Ley del Cambio Climático. Con este varapalo legal, Badajoz se complica la entrada en vigor de su ZBE.