El Ayuntamiento de Badajoz destina 325.000 euros para arreglar el pabellón Antonio Domínguez

El agua que se filtra por paredes y ventanas pronto dejará de ser un problema para los usuarios del pabellón Antonio Domínguez, ubicado en el ... barrio pacense de Cerro de Reyes.

Los usuarios de estas instalaciones deportivas llevan años lidiando con un edificio deficiente a causa de la humedad que serán solventadas en unos meses.

Después de varios años pidiendo una mejora, el Ayuntamiento de Badajoz ya ha sacado a licitación un proyecto para hacer una mejora en el edificio. Con un coste de 325.000 euros se procederá a la impermeabilización del edificio para lo que será necesario cambiar las ventanas actuales por otras. «A través de ellas se filtra mucha cantidad de agua, el problema está en el alféizar que tiene la caída hacia el muro y este absorbe la humedad», explica el jefe de servicio de la FMD, Alberto Martínez.

Estas actuaciones de impermeabilización completan las que se llevaron a cabo hace algunos años cuando se cambió la cubierta del polideportivo para eliminar las goteras que había en el techo. Con esta obra también se cambiará el suelo de la pista deportiva, que actualmente es sintético y se sustituirá por otro pavimento sintético de nueva generación que contiene láminas para aislar la humedad, similar al que se instaló en el polideportivo Juancho Pérez.

«El suelo tendrá marcaje para diferentes disciplinas deportivas, como fútbol, baloncesto, balonmano, bádminton y se estudiarán más posibilidades. A mayor oferta deportiva mejor para el barrio», aclara el jefe de servicio de la FMD.

Un barrio que lleva tiempo reclamando el acondicionamiento de estas instalaciones. «Hemos solicitado su uso en varias ocasiones y se nos denegaba. Entramos hace poco y la situación en la que se encontraba es de abandono total», comenta la presidenta de la asociación de vecinos, Lucía Montero.

Desde la asociación han intentado en varias ocasiones hacer uso de las pistas para organizar torneos, el último lo hicieron el año pasado pero aseguran que las condiciones en las que se encontraban no son las más indicadas para recibir a ningún club.

Las mejoras del inmueble también están relacionada con los aseos y vestuarios, ya que debido a la antigüedad del edificio no son accesibles.

El pabellón se construyó hace casi una década, cuando la normativa de accesibilidad era diferente a la actual, de ahí que los trabajos también se centren en mejorar el estado de los aseos. «Se arreglarán los baños de uso público y los vestuarios que utilizan los deportistas. Los actuales son muy estrechos, se ampliarán las entradas y contará con mobiliario adaptado», detalla Alberto Martínez.

Una decisión que aplaude el entrenador del equipo Unión Balonmano Pacense, Pablo Solís.

Condiciones de vestuarios

«Los vestuarios no reúnen las condiciones salubres ni necesarias para utilizarlos. Si tuviese que entrar una camilla por lesión no puede hacerlo porque no cabe por la puerta», sentencia.

Este club que cuenta con casi un centenar de jugadores de todas las categorías celebra las obras que se llevarán a cabo en el pabellón del que hacen uso diario. «Hace casi una década que entrenamos ahí, y ya estábamos al límite. De hecho ya habíamos avisado que de no solucionarse los problemas que tiene esta temporada sería la última en la que entrenaríamos ahí», cuenta. El club considera impresentable recibir a los equipos visitantes en esas condiciones.

La iluminación será otra de las mejoras que se llevará a cabo y se sustituirá en pista y vestuario por iluminación led, y se emplearán detectores de presencia para ahorrar en el consumo.

Unas mejoras que tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses y que el Consistorio pretende comenzar al término de la temporada. «Lo ideal es empezar la obra en junio, para respetar lo que queda de temporada y que los equipos que regresen en octubre lo hagan con la obra terminada», afirma Martínez. Por último se colocarán vierteaguas a las puertas existentes para paliar la entrada de agua, y se repondrá la malla electrosoldada que rodea la parcela y que ha desaparecido a causa del vandalismo.

La obra se realizará únicamente con presupuesto municipal.