HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pacense deposita una bolsa de basura a un contenedor en Valdepasillas. HOY

El Ayuntamiento de Badajoz cobrará la tasa de basura por trimestres en 2026

El próximo año se recibirán los cargos cada tres meses en lugar de un único pago como este año, que solo computa de abril a diciembre

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:25

En 2026 los pacenses tendrán que abonar la tasa de la basuracada tres meses en lugar de hacerlo en un único recibo para todo ... el ejercicio. Esa es la idea que el alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal de Hacienda, Javier Gijón, han acordado esta semana. Este año de 2025 se abonan tres trimestres, de abril a diciembre, en un único recibo. El próximo año, por tanto, el canon subirá un 25% para todos los contribuyentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  4. 4 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  7. 7 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  8. 8 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  9. 9 El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores
  10. 10 Un incendio corta la carretera de la Corte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Badajoz cobrará la tasa de basura por trimestres en 2026

El Ayuntamiento de Badajoz cobrará la tasa de basura por trimestres en 2026