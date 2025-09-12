El Ayuntamiento de Badajoz cobrará la tasa de basura por trimestres en 2026

En 2026 los pacenses tendrán que abonar la tasa de la basuracada tres meses en lugar de hacerlo en un único recibo para todo ... el ejercicio. Esa es la idea que el alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal de Hacienda, Javier Gijón, han acordado esta semana. Este año de 2025 se abonan tres trimestres, de abril a diciembre, en un único recibo. El próximo año, por tanto, el canon subirá un 25% para todos los contribuyentes.

Los vecinos del Casco Antiguo llevan días recibiendo la carta de pago de esta tasa. El coste está calculado en función a una tasa fija a todas las propiedades (15 euros por trimestre) y otra variable en función de los metros cuadrados de la vivienda que constan en Catastro y que también sirven de base para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Para una vivienda unifamiliar de la calle Bravo Murillo y 136 metros, los propietarios pagarán 68,97 euros este 2025, mientras que para un piso de 104 metros cuadrados en la calle Arco Agüero tendrán que ingresar 64 euros. Los recibos se calculan en función de los datos de Catastro, como el IBI. En el caso de que, por ejemplo, este tenga como unidad la vivienda más el trastero, también tributará como tal este nuevo canon.

Gijón insiste en que el recibo es de 90 euros anuales para una vivienda media, dado que el canon se calcula en función de los metros cuadrados. Este obedece a la Ley nacional de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obligada por una directiva europea que impone a los países que cobren a los ciudadanos el coste de tratar los desechos que generan. El lema es 'quien contamina, paga'; pero organizaciones como la OCU critican el método que se ha usado para calcular la tasa. Entienden que cada ciudadano debería pagar en función de la basura que genera y no por los metros cuadrados de su propiedad.

Ampliar Tasa de basura en función de los metros de la vivienda.

Ampliar Tasa de basura según tipo de local.

Las críticas arrecian entre los empresarios. Hace solo unos días, Coeba consideraba desproporcionada la tasa que se está girando a los locales comerciales, que tributan no solo por el espacio que ocupan sino también por el uso que dan a esos metros cuadrados. No es el mismo canon para una tienda que para un restaurante o una clínica sanitaria.

Hace solo unas semanas, el propietario de una tienda en la calle Francisco Pizarro de 166 metros cuadrados construidos lamentaba haber recibido un recibo de 438 euros este año, por lo que en 2026 ascenderá a 584. Esta tienda dispone de una zona de exposición de 80 metros más 40 de trastienda, así como un sótano que no se usa.

Los recibos más bajos son los de negocios culturales, edificios singulares y dependencias religiosas con menos de 50 metros cuadrados. Estos abonarán 44,25 euros al año. Y los que más tributan son los locales comerciales con más de 400 metros cuadrados, que deben abonar 1.061 euros.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, explica que la ley marca la obligatoriedad de trasladar a los ciudadanos el coste íntegro de la recogida y el tratamiento de la basura. Y que en función del coste, que asciende a 9,5 millones de euros al año en Badajoz, se ha distribuido el dinero con la idea de gravar menos al ciudadano. «Se sobreentiende que un local comercial genera más residuos que una vivienda. Y de ahí el reparto, con la idea de tener un gasto contenido para el ciudadano».

Y por eso, también, la iniciativa de dividir el coste el próximo año en trimestres. Si es necesario modificar la ordenanza fiscal que marca el cobro, lo harán, unos pasos que aún deben estudiar.

Cartas de pago se solaparán con el IBI

Las cartas de pago aún no han llegado a todos los domicilios ni locales. El edil calcula que a finales de octubre o inicios de noviembre estarán en todos los buzones. Al ser un canon que se cobra por primera vez, la Hacienda municipal tenía que notificarlo individualmente a cada ciudadano y este dar su conformidad. El pago es obligatorio y, si no se abona en el periodo que marca la carta, se tendrá que abonar con recargo.

El Ayuntamiento tiene que enviar 80.000 notificaciones y, de ahí, que hayan tenido que contratar a una empresa y remitirlas de manera escalonada. Es muy probable que las últimas cartas se solapen con el recibo del IBI, que es el impuesto más alto para los pacenses. Este se termina de cobrar el 1 de diciembre, pero quienes lo tienen domiciliado en el banco reciben el cobro desde mediados de octubre.

De todas formas, el concejal Javier Gijón recuerda que la tasa de basura se puede, al igual que el IBI, fraccionar y domiciliar en el banco. Al ser una tasa nueva, es necesario dirigirse a la Hacienda municipal para realizar esta gestión.

Además, todos aquellos ciudadanos que no hayan recibido la carta de pago pero quieran abonar ya la tasa de basura, pueden dirigirse directamente a las oficinas ubicadas en la calle San Juan de 9 a 13 horas o solicitarla por correo en la dirección recaudacion@aytobadajoz.es. En este caso es necesario adjuntar una copia del DNI escaneado de la persona que tenga la titularidad del bien y hacer constar las direcciones que se solicitan. También se pueden plantear dudas en el número de teléfono 924229922.