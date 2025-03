Las averías en las farolas dejan sin luz la carretera del azud por la margen derecha de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 1 de marzo 2025, 21:11 Comenta Compartir

Mariano Folgado tuvo un susto hace una semanas. Volvía en bicicleta por la carretera del azud hacia el parque del río, en la ... Margen Derecha, y un coche le rozó. «Casi me voy al suelo y me mato. O me hubiese hecho muchísimo daño porque el vehículo iba a mucha velocidad». Este ciclista de 58 años cree que el conductor del coche que estuvo a punto de atropellarlo no lo vio. En el momento del suceso iba por un tramo sin iluminación. La mayor parte de esta vía está a oscuras debido a las farolas averiadas.

Tras el susto este pacense ha dejado de ir en bicicleta de noche por esta carretera. «He cambiado la ruta y ahora salgo de día por aquí, pero doy la vuelta ya de noche por la margen izquierda. La verdad es que le he cogido miedo», explica. Como él hay muchos pacenses que van en bici o pasean por la carretera que une Las Moreras (el final del parque del río bajo el Puente Real) con la estación de aguas residuales (EDAR). Algunos incluso se adentran aún más, por caminos, para usar la pasarela peatonal que cruza al otro lado del Guadiana aguas abajo del azud. Los usuarios denuncian que el tramo asfaltado es un riesgo porque pasan coches y no hay iluminación. La mayor parte de las farolas que se instalaron en este tramo están averiadas. Esta vía cuenta con 65 farolas. De ellas solo 18 iluminan constantemente, las otras 47 están apagadas o algunas pocas parpadean. Se trata de luminarias que, en teoría, cuentan con detectores de movimiento para dar luz a la zona cuando pasa una persona o coches, pero solo unas pocas realizan esta acción. El resultado es que está prácticamente a oscuras. Estas farolas cuentan con placas solares para recibir energía. Se instalaron de este tipo para evitar los robos de cables, ya que cada vez que se producían, la carretera se quedaba a oscuras. Ahora es otro tipo de avería las que las mantiene apagadas y no se le da solución. Los usuarios denuncian que hay farolas que llevan meses o incluso años sin encenderse. Además, entre las que funcionan la iluminación también es insuficiente. Se trata de farolas muy altas para una zona aislada y la potencia, al estar tan altas, es insuficiente. «Han colocado farolas de avenida, vamos. Si al menos estuviesen más cerca, llegaría algo de luz, pero no se ve nada», denuncia Alberto Cortés, otro ciclista y usuario habitual de la pista. «Sí da miedo, sí, pero tengo la costumbre de llegar hasta el azud, y bueno, como voy con música, ni lo pienso», explica María del Mar Francisco, una de las vecinas que suele hacer deporte por esta zona. «Vendría bien iluminación y limpieza, muchas veces la vegetación se come las aceras y la basura se acumula, se nota que aquí no llegan a limpiar». Además de a los deportistas, esta deficiencia afecta a los pacenses que viven y trabajan en la zona. Hay casas en torno a la carretera de Caya y también distintas empresas además de la estación depuradora. Hace unos años esta carretera apenas tenía movimiento, indican los que la conocen, pero cada vez pasan más deportistas. «Se han animado muchos desde que está el parque del río porque es la continuidad, y aún más desde la pandemia. Después de estar encerrados mucha más gente se ha animado a salir por aquí, es otra zona, con mucho ambiente», defiende Mariano Folgado. Este vecino, y otro entrevistados por HOY, coinciden en que este paseo del río es un rincón bonito al que se podría sacar mayor provecho. Proponen, además de solucionar la falta de luz, que se coloquen bancos y papeleras para poder disfrutar de las vistas del río. El Ayuntamiento estudia sustituir las luminarias En el Ayuntamiento de Badajoz son conscientes de las averías que sufren las luminarias de la carretera que lleva a la EDAR y que dejan prácticamente a oscuras esta vía. Aseguran que se están reparando las farolas «conforme a la disponibilidad del material» Añaden, además, que están estudiando una solución más definitiva, un cambio en el sistema de iluminación de esta vía. «Se están buscando alternativas para cambiar esas luminarias por otro material más moderno y eficiente», detallan desde el Consistorio pacense. Por el momento no hay fecha para la reparación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión