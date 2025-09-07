La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15

El curso político y judicial en Extremadura empieza en septiembre como terminó en julio, con la investigación a la Diputación de Badajoz y al secretario ... general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, por el contrato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, sobre la mesa. Están procesados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que les piden tres años de cárcel e inhabilitación.

El paso que todas las partes esperan es la deliberación de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre los recursos presentados por los once imputados al auto anterior a la apertura de juicio oral. Se trata del que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado el 29 de abril.

La Audiencia Provincial tiene reservado el 15 de septiembre para deliberar sobre todos los escritos y tiene previsto unificar la respuesta en una única resolución.

El Tribunal recibió recursos de todos los imputados, pero responderá en una única resolución

Hasta ahora, todas las decisiones de la Audiencia sobre esta causa han respaldado la actuación de la jueza que ha dirigido la instrucción desde el Juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. Pero aquello fue durante la fase de instrucción, lo que hace pensar a las defensas que aún pueden evitar el juicio.

Las defensas plantearon ante el tribunal provincial que no existen motivos para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado. Y por eso le pide que archive la causa.

La Audiencia, como ya informó HOY en junio, tiene dos opciones. La primera sería ratificar la transformación en procedimiento abreviado, lo que conllevaría la celebración del juicio. En este caso, sí que podría decidir si van los onces investigados o solo algunos de ellos. La segunda opción consistiría en rechazar la transformación en procedimiento abreviado si no ve indicios de criminalidad que justifiquen el juicio.

Si finalmente se llegara a juicio, este se celebraría en la Audiencia Provincial, dado que el TSJEx rechazó el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo que este reclamó por haberse convertido en diputado regional en los mismos días en que la jueza decretaba la apertura de juicio. El tribunal provincial será el responsable por las penas que solicitan las acusaciones populares. La Fiscalía no acusa y pide la absolución para todos.

Por su parte, la jueza Beatriz Biedma dictó la última resolución de este caso el 4 de agosto, cuando rechazó retirarle el pasaporte a David Sánchez como solicitaron las acusaciones populares tras saberse que había solicitado un visado de un año para viajar a Japón. Este mantiene su domicilio en Elvas.