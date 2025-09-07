La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15
El Tribunal puede tener en consideración los recursos de las defensas y alejar del banquillo al líder del PSOE y al hermano del presidente
Badajoz
Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:41
El curso político y judicial en Extremadura empieza en septiembre como terminó en julio, con la investigación a la Diputación de Badajoz y al secretario ... general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, por el contrato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, sobre la mesa. Están procesados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que les piden tres años de cárcel e inhabilitación.
El paso que todas las partes esperan es la deliberación de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre los recursos presentados por los once imputados al auto anterior a la apertura de juicio oral. Se trata del que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado el 29 de abril.
La Audiencia Provincial tiene reservado el 15 de septiembre para deliberar sobre todos los escritos y tiene previsto unificar la respuesta en una única resolución.
El Tribunal recibió recursos de todos los imputados, pero responderá en una única resolución
Hasta ahora, todas las decisiones de la Audiencia sobre esta causa han respaldado la actuación de la jueza que ha dirigido la instrucción desde el Juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. Pero aquello fue durante la fase de instrucción, lo que hace pensar a las defensas que aún pueden evitar el juicio.
Las defensas plantearon ante el tribunal provincial que no existen motivos para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado. Y por eso le pide que archive la causa.
La Audiencia, como ya informó HOY en junio, tiene dos opciones. La primera sería ratificar la transformación en procedimiento abreviado, lo que conllevaría la celebración del juicio. En este caso, sí que podría decidir si van los onces investigados o solo algunos de ellos. La segunda opción consistiría en rechazar la transformación en procedimiento abreviado si no ve indicios de criminalidad que justifiquen el juicio.
Si finalmente se llegara a juicio, este se celebraría en la Audiencia Provincial, dado que el TSJEx rechazó el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo que este reclamó por haberse convertido en diputado regional en los mismos días en que la jueza decretaba la apertura de juicio. El tribunal provincial será el responsable por las penas que solicitan las acusaciones populares. La Fiscalía no acusa y pide la absolución para todos.
Por su parte, la jueza Beatriz Biedma dictó la última resolución de este caso el 4 de agosto, cuando rechazó retirarle el pasaporte a David Sánchez como solicitaron las acusaciones populares tras saberse que había solicitado un visado de un año para viajar a Japón. Este mantiene su domicilio en Elvas.
Liberum desiste de suspender a Gallardo como diputado regional
La asociación Liberum desiste de su petición para que el TSJEx suspendiera el nombramiento del secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, como diputado en la Asamblea de Extremadura. Y, por tanto, que le retirara su condición de diputado regional. En un decreto firmado el 8 de agosto, el alto Tribunal acepta la petición de la asociación. Esta argumentó que su pretensión había quedado satisfecha cuando el TSJEx tumbó el aforamiento de Gallardo. Liberum es una de las siete acusaciones populares del 'caso Azagra' junto a Manos Limpias, Hazte Oír, PP, Vox, Abogados Cristianos y Iustitia Europa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.