HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Sánchez, que se hace llamar Azagra, a su llegada al juzgado de Badajoz. HOY
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15

El Tribunal puede tener en consideración los recursos de las defensas y alejar del banquillo al líder del PSOE y al hermano del presidente

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:41

El curso político y judicial en Extremadura empieza en septiembre como terminó en julio, con la investigación a la Diputación de Badajoz y al secretario ... general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, por el contrato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, sobre la mesa. Están procesados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que les piden tres años de cárcel e inhabilitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  4. 4

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  5. 5 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  6. 6 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  7. 7 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  8. 8 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  9. 9 El Infoex da por estabilizada una reactivación del incendio de Jarilla
  10. 10

    Badajoz lanza las ayudas del programa Respiro Familiar para apoyar a cuidadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15

La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15