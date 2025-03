Aprender inglés en la etapa infantil de una forma atractiva

FONDOS GO!

REDACCIÓN Martes, 11 de octubre 2022, 07:23

El centro pacense de educación infantil inglés, 'Baby Erasmus- British International Preschool', forma parte del proyecto 'Bilingual and Bicultural Outlook: Blended Multilingual Learning in Preschool Age' (BABO). El proyecto tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de un segundo idioma en la etapa infantil –de cero a seis años– enseñándolo de una forma natural, atractiva y personalizada para cada alumno, tomando como ejemplo la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esta teoría sostiene que cada alumno tiene diferentes inteligencias, capacidades e intereses, por lo que el mismo aprendizaje no se puede ofrecer igual a todos los alumnos. Por eso, este proyecto pretende desarrollar diferentes recursos educativos para enseñar un segundo idioma a alumnos en edad infantil, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades e intereses.

El proyecto cuenta con investigadores, docentes y expertos de cinco países (Austria, Bélgica, Irlanda, Portugal y España) y está liderado en el área de investigación por 'Baby Erasmus-British International Preschool', mientras que el área de gestión estará' coordinado por la UEx.

El proyecto se basa en diferentes recursos. El primero, una guía educativa que la consultora 'SmartMakings' ha creado junto a los centros educativos 'Mother Tongues' (Irlanda), 'Superlexi' (Bélgica), 'La Rueda Kindergarten' (Austria) y 'Baby Erasmus' (España). Dicha guía, que está pensada para profesores y familias, explica qué son las inteligencias múltiples, cómo identificarlas y trabajarlas en cada alumno. También desarrollarán otra guía con actividades adaptadas a las diferentes inteligencias de los alumnos que los maestros de infantil podrán utilizar en las aulas para enseñar un segundo idioma.

El grupo de investigación 'NODO Educativo' de la Universidad de Extremadura, en colaboración con la 'Munster Tralee University' de Irlanda desarrollarán juegos educativos online y offline orientados al aprendizaje de un segundo idioma en edad infantil. Además, la empresa internacional con sede en Portugal 'Tecnologias Imaginadas' desarrollará una APP educativa para aprender un segundo idioma basada en uno de los juegos creados por el grupo de investigación

Por último, la empresa audiovisual 'GLOW Animation' creará una serie de dibujos animados de 10 capítulos basada en el libro de actividades 'BABO the Dragon' utilizado por centros educativos infantiles de toda Europa para enseñar inglés a niños de 2-5 años.

Los días 6 y 7 de octubre se celebró la primera reunión del consorcio en Badajoz para definir las líneas de trabajo de este proyecto que durará tres años y que estará financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Todos los socios tienen una dilatada experiencia en los diferentes campos de investigación y sus aportaciones serán valiosas y esenciales para mejorar la educación bilingüe de los alumnos europeos en edad infantil. De hecho, el centro infantil 'Baby Erasmus', que lidera la investigación del proyecto, ha sido premiado recientemente con el 'Best Bilingual Early Childhood Education Center' en los premios 'Parent & Baby Awards 2022' otorgados por la revista LUXlife de Reino Unido.