Antonio Cavacasillas: «El acto de ayer de Feijóo en Badajoz no era para confirmar candidatos»

Tania Agúndez Badajoz Viernes, 25 de noviembre 2022, 15:13 Comenta Compartir

No era lo previsto y por eso no se pronunció. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitó este jueves Badajoz pero no ... hizo ninguna referencia al candidato del partido en la capital pacense para las próximas elecciones del 28 de mayo. Los militantes y simpatizantes están muy pendientes de que desde Génova se respalde la candidatura de Antonio Cavacasillas, actual coordinador local del PP, a la alcaldía de Badajoz. A pesar de la expectación, Feijóo no dijo nada sobre el asunto. No era el momento ni el lugar. Al menos eso defienden desde las filas del PP. El propio Cavacasillas ha afirmado a HOY que «el acto que se celebró ayer no era para confirmar candidatos».

Para oficializar a los candidatos de las capitales de provincia está previsto realizar otro acto diferente. Uno exclusivamente para este fin. Y según apunta Cavacasillas, la intención del partido es llevarlo a cabo antes de que finalice el año. «La idea es celebrar un acto concreto de ratificación de candidatos. De hecho, tampoco están ratificados los de Sevilla o Madrid», ha puntualizado. Aunque parece que ya falta menos para acabar con esta incertidumbre. El deseo de Génova es que los líderes locales aspirantes a las alcaldías de las principales ciudades del país estén confirmados en la segunda mitad de diciembre. «Será entre el 15 y el 30 del próximo mes, si no se pospone por cuestiones de agenda ya que también están pendientes las celebraciones de congresos autonómicos. Será Génova la que finalmente lo comunique. Tampoco sabemos si será un acto conjunto, celebrado en un lugar concreto, o se desarrollarán distintas citas en distintas localidades», añade. Cavacasillas se ha mostrado muy seguro de su candidatura para ocupar el mando de la Alcaldía de Badajoz tras las elecciones y ha expresado la confianza en su equipo. «Me siento preparado para el proyecto. Estoy rodeado de gente muy preparada. Cuento con un equipo extraordinario. Terminaremos con éxito la actual legislatura y desarrollaremos con gran ilusión y trabajo el nuevo proyecto diseñado para la ciudad». Visita de Feijóo Cavacasillas ha recordado que el motivo de la visita del presidente popular a Extremadura (ya que por la mañana también estuvo en Cáceres) era bien distinta. No tenía nada que ver con la ratificación de candidatos locales. De hecho, la parada de Feijóo en Badajoz forma parte de una campaña que está realizando a nivel nacional contra la reforma del delito de sedición y también ante lo que está ocurriendo con la ley del 'solo sí es sí'. De hecho, ha sido en la capital pacense donde ha arrancado la serie de actos programados por toda España para mostrar la postura del partido por ambos asuntos, puntos calientes de la actualidad nacional. Durante su intervención, Feijóo sí tuvo palabras para el actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y los anteriores. «Muchas gracias a Fragoso y muchas gracias también al alcalde Gragera, con el que estamos trabajando y estamos gestionando la ciudad», manifestó. Al respecto, Cavacasillas ha aclarado que con estas referencias quiso hacer un guiño a los alcaldes de la ciudad desde 1995, desde Miguel Celdrán hasta la actualidad. «Regidores que han revolucionado Badajoz», ha destacado el coordinador local. Por otro lado, ha querido incidir en el «éxito de participación» en el acto que tuvo lugar ayer en Badajoz, donde se congregaron en torno a mil espectadores. «Esto evidencia el esfuerzo, la implicación y la ilusión creciente por el proyecto cohesionado, tanto presente como futuro, por el que apuesta el PP», ha manifestado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión