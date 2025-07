El alcalde cree que la vigilancia policial ha logrado cortar la racha de incendios en Badajoz

Badajoz respira algo más tranquila. Desde el pasado viernes los bomberos solo se han enfrentado a un incendio de pastos en el Cerro ... de Reyes que se pudo controlar con medios locales, sin tener que activar el Infoex. Desde el jueves pasado no se han vuelto a repetir los fuegos en cadena que han atemorizado a los vecinos durante una semana. El alcalde, Ignacio Gragera, cree que se debe a la operación policial que se está llevando a cabo para tratar de identificar al responsable o responsables de estos siniestros.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha indicado este lunes que la operación policial conjunto continúa en marcha con agentes de las policías local y nacional, así como la Guardia Civil. El regidor pacense destacó que los últimos días han sido más tranquilos y deseó que esto dure. «Parece que, con esa operación en marcha, con esa presión que se ha producido, crucemos los dedos, pero parece en estos últimos días hemos estado lo más tranquilos y espero que dure dure mucho tiempo».

Gragera ha realizado estas declaraciones en la presentación de un nuevo camión de bomberos forestal que ha incorporado el Servicio Municipal de Extinción de Incendios. Con una inversión de 385.000 euros los bomberos han sumado a su flota, que cuenta con una veintena de vehículos, una autobomba todoterreno con 3.500 litros de capacidad.

El alcalde ha destaco que este nuevo camión sustituirá a uno más antiguo y que forma parte del compromiso municipal de renovar la flota que tan necesaria ha sido los últimos días en la ciudad. Gragera ha asegurado que este nuevo vehículo servirá para mejorar «el tiempo de respuesta y y la eficacia en esa respuesta a los incendios que se producen en el entorno de la ciudad».

Así mismo el regidor pacense ha indicado que dentro de plan de renovación el Ayuntamiento está pendiente de recibir una autoescala de gran tamaño, que alcanza los 42 metros metros de altura, y que sustituirá a la actual. Costará un millón de euros.

La serie de incendios arrancó el pasado 17 de julio con un incendio pequeño junto al complejo deportivo Sancha Brava. Al día siguiente se produjo otro fuego en la misma zona y a la misma hora, pero se descontroló y quemó más de 100 hectáreas. Fue la primera vez que el plan Infoex tuvo que desplegarse en Badajoz con tres medios aéreos, pero no la última.

En la siguiente semana la ciudad ha sufrido una decena de incendios y en cuatro han necesitado refuerzos del Infoex, helicópteros y un hidroavión para poder controlarlos. Los incendios, considerados provocados por los expertos, afectaron especialmente al entorno de Las Vaguadas y a la dehesa de Tres Arroyos. De hecho la Policía Local intensificó la vigilancia con la esperanza de localizar a los responsables.

La operación coordinada

El pasado viernes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, anunció que la Policía Local se estaba coordinando con la Policía Nacional y la Guardia Civil para tratar de identificar a los autores de los incendios, ya que tienen constancia de que son provocados. Quintana también pidió la colaboración ciudadana por si algún vecinos observa algo sospechoso. Indicó, además, que también están colaborando los agentes del medio natural.

A este respecto el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, recordó que «hay una operación policía en marcha en la que la Policía Local recabó información y pidió la ayuda y la colaboración tanto de Policía Nacional como Guardia Civil y están en la operación de identificación en su caso del autor o los autores de los incendios».

«No podemos decir nada más allá de que siguen investigando y espero que pronto podamos tener buenas noticias y se pueda identificar al o los autores y podamos en este caso pues dar la relación es una buena noticia y un plus de tranquilidad», ha añadido.

Indicios de que son provocados

Hay numerosos indicios que muestran que se trata de fuegos con una mano humana detrás. Lo primero, según confirmó el Servicio de Extinción de Incendios de Badajoz, que no hay otras causas posibles. Los fuegos se han producido en zonas donde no había maquinaria trabajando y no ha habido tormentas estos días.

Además los horarios a los que se han producido los siniestros se repiten. En varias ocasiones han comenzado entre las tres y las cinco de la tarde y en otras ocasiones en torno a las ocho de la noche.

También ha habido varios casos en los que el incendio presentaba dos focos a la vez, es decir, las llamas habían comenzado en dos lugares separados. En uno de los sucesos en Las Vaguadas, además, alguien prendió fuego a unos montones de poda que había en la carretera hacia Llera, lo que solo pudo hacerse de forma intencionada.