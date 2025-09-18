AENA anuncia mejoras para el aeropuerto de Badajoz pero no incluye un sistema antiniebla

La empresa semipública Aena, responsable de la navegación aérea en España, tiene previsto realizar obras de mejora de la seguridad en el aeropuerto de Badajoz. ... En concreto, cita los equipamientos para filtro y los vehículos. También mejorará los sistemas de información y comunicaciones; es decir, se renovarán los elementos de campo y los elementos para el sistema de ayudas visuales.

Así lo asegura Aena después de que este jueves el presidente del Gobierno anunciara que la propuesta del plan de inversiones aeroportuarias, que se incluirá en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Así, en la información facilitada por Aena no se hace ninguna mención expresa a la principal reivindicación en el aeródromo pacense, que es la instalación de un sistema que permita a los aparatos aterrizar y despegar cuando hay niebla. El gestor aeroportuario sí que recuerda con las inversiones reflejadas en el anterior DORA se reformó el edificio terminal, «cuya estructura ha experimentado la transformación más importante de las dos últimas décadas. Con una inversión superior a los 10 millones de euros, los trabajos de ampliación permitieron duplicar la superficie del edificio».

Como ha publicado HOY, durante los últimos siete inviernos, la niebla ha alterado a un total de 172 vuelos del aeropuerto pacense, bien retrasando los horarios, desviando los trayectos (especialmente a Sevilla) o cancelándolos directamente.

Es decir, unos 25 vuelos afectados de media al año durante los meses de noviembre, diciembre y enero. O lo que es lo mismo, prácticamente ha habido incidencias durante la tercera parte de los días.

Por este motivo, la Junta de Extremadura ha pedido en varias ocasiones al Gobierno de España que mejore las prestaciones del ILS del aeropuerto pacense. Estas siglas se corresponden con Instrument Landing System, o sistema instrumental de aterrizaje en español, y es el procedimiento más popular de aproximación en los aeropuertos de todo el mundo.

Este sistema, del que existen varias categorías, guía al piloto horizontalmente y verticalmente hacia la pista hasta que tenga referencias visuales. Badajoz tiene el mismo ISL que la mayoría de aeropuertos del país.

Con categoría 3 (el más complejo y por lo tanto el que permite aterrizar con menor visibilidad), están los aeródromos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. El siguiente escalón es la categoría 2, donde están La Coruña o Valladolid. Finalmente, existe el ILS con categoría 1, el que tienen la mayoría de aeropuertos del país, incluido Badajoz.

El 6 de febrero de 2024, la Junta presentó al Comité de Coordinación Aeroportuario de Extremadura un informe que recoge las incidencias de los últimos años. Diez días después, y basándose en ese documento, se remitió a los responsables del aeropuerto, que como se sabe es de titularidad estatal a través de AENA una solicitud formal de mejora de los sistemas de navegación.

En declaraciones a HOY, la consejería aseguró entonces que tenía constancia que el director del aeropuerto remitió el informe a la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del ministerio, para su valoración y estudio.

El Comité de Coordinación Aeroportuaria se volvió a reunir el 3 de diciembre de ese año, y en ese encuentro se comunicó a la consejería que Aviación Civil aún estaba valorando qué porcentaje de las incidencias sufridas por nieblas en el aeropuerto de Badajoz «podrían haber sido evitadas o minimizadas son un sistema de ayuda a la navegación de superior categoría al que actualmente existe en Badajoz. También están valorando la inversión necesaria para ello, antes de tomar una decisión al respecto», afirmaron las citadas fuentes de la Junta.