Aeropuerto de Badajoz una mañana de niebla HOY

AENA anuncia mejoras para el aeropuerto de Badajoz pero no incluye un sistema antiniebla

Según ha anunciado la empresa semipública, se harán mejoras en seguridad y en elementos de ayudas visuales

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:30

La empresa semipública Aena, responsable de la navegación aérea en España, tiene previsto realizar obras de mejora de la seguridad en el aeropuerto de Badajoz. ... En concreto, cita los equipamientos para filtro y los vehículos. También mejorará los sistemas de información y comunicaciones; es decir, se renovarán los elementos de campo y los elementos para el sistema de ayudas visuales.

