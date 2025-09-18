HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo. HOY

La Junta pide al Gobierno una reunión para que rectifique e incluya el sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz

El consejero extremeño de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, denuncia «un nuevo agravio» del Gobierno de Pedro Sánchez a la comunidad

R. H.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:51

La Junta de Extremadura solicitará una reunión «urgente» con el Ministerio de Transportes para exigirle una rectificación del plan de inversiones «millonarias» anunciadas este ... jueves por el presidente del Gobierno en los aeropuertos españoles y que, en consecuencia, incluya en el mismo el sistema antiniebla para el aeropuerto de Badajoz.

