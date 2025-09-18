La Junta pide al Gobierno una reunión para que rectifique e incluya el sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz

La Junta de Extremadura solicitará una reunión «urgente» con el Ministerio de Transportes para exigirle una rectificación del plan de inversiones «millonarias» anunciadas este ... jueves por el presidente del Gobierno en los aeropuertos españoles y que, en consecuencia, incluya en el mismo el sistema antiniebla para el aeropuerto de Badajoz.

De este modo lo ha señalado el consejero extremeño de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, quien ha considerado que «ignorar» la instalación de dicho sistema en el aeródromo pacense supone «un nuevo agravio» del Gobierno de Pedro Sánchez a la comunidad.

Se trata ésta, según ha recordado, de una medida reclamada con «insistencia» y de manera «oficial» por parte del Ejecutivo regional desde hace dos años para «paliar» las «repetidas cancelaciones y retrasos» de vuelos en Badajoz causadas por la niebla, y que no está incluida dentro de las inversiones «millonarias» anunciadas este jueves por el presidente del Gobierno en los aeropuertos españoles.

Al respecto, en nota de prensa, el Ejecutivo autonómico recuerda que el ministro de Transportes, Óscar Puente, prometió en su visita a Extremadura de febrero de 2024 que, si ésta era la solución, «no habría problema para acometerla».

Añade también que en la última reunión del comité de coordinación aeroportuaria de Extremadura, el pasado 10 de mayo, se indicó que en los estudios que estaban realizando para ver el impacto que podría tener la modificación de la categoría del ILS en el aeropuerto de Badajoz, estimaban «en un 20 por ciento» la reducción de incidencias motivadas por nieblas durante los cuatro meses de mayor frecuencia de operaciones en condiciones de baja visibilidad, y «no contemplaban en esa cifra las reducciones de los retrasos provocados por las nieblas».

A pesar de ello, Martín Castizo lamenta que «hoy se ignora esta petición bajo la excusa de que los aviones que operan en el aeropuerto no estarían homologados, y que, según la Delegación del Gobierno en Extremadura, es una medida que está en estudio, tras dos años de reclamación, y que justifica una vez más las negativas del Ejecutivo central a la comunidad autónoma».

De este modo, el Gobierno extremeño va a solicitar una reunión «urgente» con el ministerio para exigir una rectificación en este plan de inversiones y que la mejora del sistema de navegación en condiciones de baja visibilidad pueda incluirse en el DORA III antes de su aprobación definitiva prevista para el año que viene, y evitar «otra grave injusticia con Extremadura», según ha recalcado el consejero.

Además, advierte de que el incremento del número de viajeros y las nuevas rutas en las que según ha indicado se viene trabajando, se ponen «en riesgo» ante la «negativa» y «cerrazón» del Gobierno de Sánchez «nuevamente» con las infraestructuras en Extremadura.