El acusado de matar al jardinero de Las Vaguadas: «Si yo sé que está enfermo, no entro en la pelea»

Entre sollozos en un pequeño tramo de su declaración ha respondido este martes a la acusación de homicidio Pedro T.R., el jardinero de 52 años acusado de acabar con la vida de otro jardinero al que conocía en la urbanización de Las ... Vaguadas. «Si yo sé que esa persona está mala, en esas condiciones, yo no entro».

De ese modo ha contestado a su abogado, Enrique González-Vallejo, cuando le ha preguntado si tenía conocimiento de la patología cardíaca previa que presentaba Luis Ventura, la víctima. «No lo sabía y desde ese día esto es un sinvivir», ha añadido el procesado, que se enfrenta a una petición de pena de 4 años de prisión por un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave.

Ha explicado el acusado que el día de la muerte estuvieron bebiendo cerveza desde las 2 de la tarde hasta las 7 o las 8. «Yo creo que estábamos un poco pasados», ha reconocido antes de explicar que el enfrentamiento se produjo cuando el hombre al que golpeó la cabeza «se puso un poco farruco conmigo y empezamos a discutir».

«Entonces me dijo: ¿tú qué quieres, que nos peguemos? Yo le dije que no, pero él me buscó a mí, le entré al trapo y nos fuimos a pegar fuera», ha proseguido en un relato que no ha sido más largo porque ha rechazado contestar a las preguntas del fiscal y también a las de José Manuel Yerga, el abogado que lleva la acusación particular en representación de la familia del fallecido.

«Yo no tenía conocimiento de la salud de esa persona», ha insistido antes de concretar que en ese enfrentamiento él también recibió un golpe en la cabeza, «creo que fue Luis quien me golpeó».

Más adelante ha dicho que no recuerda cómo era el palo con el que golpeó al fallecido, «pero yo no pensaba nunca que pudiera haber una muerte, es que no lo he pensado siquiera. Si no estamos bebidos, no hay pelea ni nada»,

Finalmente, ha dicho que después de la reyerta fue a la tienda de autoservicio de su cuñado, que está a unos 100 metros del lugar de los hechos, para lavarse la cara manchada de sangre. «Yo no intenté huir, me quedé ahí hasta que vino la policía».

Sobre estas afirmaciones no han podido preguntarle las acusaciones, que mantienen la petición de cuatro años de prisión por homicidio.

Quienes sí han respondido a todas las partes personadas han sido los dos forenses que realizaron la autopsia. Confirman que las dos heridas que tenía el fallecido en la cabeza no le habrían causado la muerte si hubiese sido una persona sana.

Esos golpes no eran fatales, han insistido. Y han ratificado que la causa del fallecimiento fue una patología cardíaca en la que influyeron como desencadenantes tres factores: los golpes que recibió en la cabeza, el estrés que generó ese enfrentamiento y el abundante alcohol que había ingerido. «La unión de todos esos factores fue lo que provocó ese resultado».

Estos dos especialistas han expuesto que el fallecido no presentaba lesiones craneales importantes ni tampoco hemorragias intracraneales, por lo que descartan que los golpes fuesen mortales.

Tras escuchar estas explicaciones, Enrique González-Vallejo ha insistido en que lo conveniente es que su defendido sea condenado por un simple delito de lesiones leves y en ningún caso por homicidio. «Desde mi punto de vista debe ser condenado a un mes multa con una cuota diaria de 4 o 5 euros, que se corresponde con los 623 euros que hemos consignado en el juzgado antes de iniciarse el juicio».

En la vista de este martes también han participado tres testigos que presenciaron el momento en el que el acusado golpeó al fallecido. Los tres han coincidido en que se lo propinó por la espalda con una rama gorda cuando la víctima acababa de levantarse del suelo y estaba algo tambaleante.

También ha resultado relevante el testimonio de uno de los policías que detuvieron al acusado. Confirma que estaba afectado por el alcohol pero que eso no le impedía ser consciente de sus actos.