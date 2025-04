«No tienes huevos de pegarte conmigo»

Luis y David eran amigos íntimos y atendían juntos tareas de jardinería por su cuenta. Cuando aumentaban los encargos llamaban de refuerzo a Pedro y ... Fernando. Todos tienen cincuenta y pocos años excepto Pedro, de 61. Realizaban trabajos en urbanizaciones y parcelas y unas veces a los dos amigos, otras a los cuatro, se les solía ver juntos arrancar el día en el Bar El Caballo de la carretera de Valverde (ahora cerrado) o en la Venta El Rocío de la Dehesilla de Calamón, donde residen los dos primeros. Horas después solían terminar la jornada en Las Vaguadas tomando juntos unas cervezas que sacaban de la tienda de alimentación del cuñado de Pedro, que a su vez es hermano de Fernando, y donde compraban también el pan.

Ayer martes fue uno de los días que prolongaron el rato de las cervezas. Muchos testigos opinan que bebieron de más y tras una discusión en un bar de Las Vaguadas situado a apenas cuarenta metros, Pedro, el mayor de todos, le arreó a Luis con un palo y lo mató. La policía lo está investigando como homicidio y el autor pasará mañana jueves a disposición judicial.

«Yo llegué sobre las cinco y diez de la tarde y los cuatro estaban sentados en una de las esquinas de la terraza. Ya llevaban allí un rato, estaban hablando muy alto y uno de ellos elevaba todavía más el tono por encima de los demás. Era bastante molesto y le pregunté al camarero si me podía cambiar y sentarme dentro. Él, en plan cómplice, me dijo 'sí, mejor'», relataba una clienta que abandonó el local hora y media antes de que la discusión llegara a una violenta pelea. El martes por la noche, una hora después de los hechos, el dueño del establecimiento reconoció a este diario que «la llevaban liando todo el día, desde que llegaron, no han parado de beber cerveza».

Era evidente que el consumo de alcohol los había llevado a una situación límite después de varias horas porfiando entre ellos. Luis, según le relataron al hermano de uno de ellos, le espetó a Pedro, once años mayor que él: «no tienes huevos de pegarte conmigo». Y así, desafiándose unos a otros pasaron la tarde pidiendo rondas. Clientes de la zona coincidían en que no era la primera vez que el final de la jornada lo remataban bebiendo de más, por lo que llamaban la atención.

Según los testimonios dispersos de quienes estaban allí presentes, minutos antes de las ocho se levantaron violentamente, cruzaron la calle y la discusión llegó a las manos en el descampado. «Ahí ya iban dispuestos a pegarse y alguien habría tenido que haberlos parado, decirles que qué estaban haciendo. Si yo estoy allí no se pegan», opinaba esta mañana el hermano de Fernando y dueño de la tienda de alimentación a la que acudían a diario. «Yo no estaba en ese momento, pero me llamó mi hijo para avisarme de que el Pedro se estaba pegando», recuerda antes de asegurar que era la primera vez que protagonizaban un episodio de semejante violencia. «Ninguno tiene antecedentes de nada, solo eran trabajadores», añadía esta mañana. En la gasolinera BP que hay en la entrada de Las Vaguadas conocían al fallecido y afirmaban que era «buena persona».

«No había nada que hacer»

Varios palos y restos de poda se amontonan justo en el solar que entre las traseras de la parroquia y la Urbanización Las Palmeras por ser este el espacio designado por el Ayuntamiento para este fin. Allí se desarrolló la pelea. Presuntamente, David trató de defender a a Luis de Pedro, pero este blandió un palo que había en el suelo y con el que golpeó al segundo en la cabeza. El autor del supuesto golpe mortal también había resultado herido en la cabeza. Fernando, vecino de la margen derecha, fue el único que no participó directamente y por eso la policía lo soltó al tomarle declaración al filo de la medianoche de ayer martes.

La víctima, Luis Ventura, tenía 51 años y había sufrido arritmias recientemente, por lo que llegó a estar ingresado y los doctores le quitaron el tabaco y el alcohol. Esa ansiedad, dicen quienes lo conocen, podía haberle llevado a beber más de la cuenta y que la discusión subiera de tono hasta acabar con su cabeza ensangrentada mientras un médico de la zona intentaba reanimarlo sin éxito. «Vive por aquí y lo avisaron mientras llegaba la ambulancia, pero nos dijo con las manos ensangrentadas que había entrado en parada cardiorrespiratoria y que no había nada que hacer», relataba otro vecino.

Ampliar Primero un médico de la zona y luego los sanitarios del SES intentaron reanimarlo sin éxito. Pakopí

Todo ocurrió este martes sobre las ocho de la tarde, cuando aún era de día y el centro comercial de Las Vaguadas, el barrio de más renta de Badajoz, estaba lleno de gente ahora que la temperatura ha bajado e invita a sentarse en los veladores.

Tras el intento por reanimarlo del médico llegaron ambulancias, Policía Local para acordonar la zona, Policía Nacional y policía científica, que tapó el cadáver de Luis, padre de un hijo y una hija. «¡Pedro sal que te están buscando!», le dijo la mujer de la tienda familiar que frecuentaban y donde se refugió nada más percatarse del crimen que había cometido.

Minutos después la policía recabó testimonios, recogió pruebas, palos incluídos, y concluyó que Fernando era el único que no había participado directamente en la pelea. «Le quitaron las esposas –según relataba ayer su hermano– y lo llevé yo en mi furgoneta a declarar. Allí estuvimos hasta las doce de la noche. Los otros dos han pasado la noche en el calabozo», ha señalado esta mañana a apenas cien metros del lugar de los hechos.