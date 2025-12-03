1.500 personas marchan en Badajoz por los derechos de las personas con discapacidad Los colectivos del sector se han reunido en San Francisco para leer un manifiesto en el que piden una sociedad más justa e inclusiva

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:31

Los tambores del grupo de percusión Pata Negra han encabezado la manifestación en la que 1.500 personas han conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los participantes, bajo el lema 'Extraordinariamente capaces', han recorrido varias calles del centro para reunirse en el Paseo de San Francisco y leer un manifiesto.

La presentadora ha sido la deportista Elena Ayuso y posteriormente varias personas con discapacidad han leído el manifiesto. En el mismo piden una sociedad más justa e inclusiva.

«La discapacidad no nos define, pero sí nos recuerda que todas las personas somos diferentes y que necesitamos apoyos distintos para poder vivir plenamente. La discapacidad no limita nuestro valor, sino que revela una sociedad que aún tiene que aprender a mirar, escuchar y apoyar mejor», han indicado en el manifiesto.

Entre sus reivindicaciones destaca el acceso a viviendas independientes. «Pedimos más oportunidades laborales reales, salarios dignos y acompañamiento profesional para quienes lo necesitemos. Queremos poder elegir dónde vivir, con quién vivir y cómo queremos hacerlo. Queremos acceso a una vivienda digna, vida independiente y servicios de apoyo estables que no dependan de la suerte ni de la burocracia», han indicado.

Solicitud de ayuda de las familias

El manifiesto ha concluido con la solicitud de ayudas a las familias de personas con discapacidad y con un aplauso de los asistentes, entre los que había alumnos de cuatro colegios de la ciudad que han querido arropar esta iniciativa.

