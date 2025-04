Santandreu: «Hay que aprender a ser feliz en cualquier situación»

J. López-Lago Miércoles, 15 de enero 2025 | Actualizado 16/01/2025 09:23h. Comenta Compartir

Cada vez que el psicólogo Rafael Santandreu viene a Badajoz -y van tres veces en apenas dos años- ocurren dos cosas, una es que llena la sala de admiradores y lectores de sus bestsellers de autoayuda; la otra es que el público sale con un mensaje grabado en la cabeza: si te agobias, no te agobies. La conferencia del Aula de Cultura HOY fue patrocinada por Conesa.

Sus estrategias para la pareja, el trabajo, la soledad, las situaciones límite, y hasta para adelgazar invita a trabajarlas desde la mente. Como receta maestra, este psicólogo cognitivo y conductual habla de aplicar la comparación con casos verdaderamente graves o relativizar todo lo que nos pasa.

Esta vez la conferencia, que tuvo lugar anoche en el Aula de Cultura de HOY que acoge la sede de Cajalmendralejo, en Badajoz, se tituló como su último libro, 'No hagas montañas de granos de arena'. Al invitado lo presentó Marisa García, periodista del Diario HOY, que lo describió como divulgador «sumamente empático» y que escribe «para que todos seamos felices».

Santandreu se caracteriza porque su mensaje es simple y eficaz, como el de cualquier abuela cuando tranquiliza a su nieto. Su lema se puede resumir en «no son las cosas sino la valoración de las cosas».

Según dijo, la psicología, como la física está llena de paradojas: «Cuanta más capacidad de estar feliz más cambian las personas, y cuantas más dificultades tienen más se quedan en esos sitios».

Ampliar Público asistente a la conferencia de Santandreu. Pakopí

Por ello, razonó que hay gente que no cambia de pareja aunque no la soporte porque no sabe qué se va a encontrar más allá. «Hay que aprender ser feliz en cualquier situación», proclamó este miércoles en Badajoz el psicólogo catalán.

La herramienta de la comparación

De cuentos y metáforas están llenos sus consejos. Habló, por ejemplo, de la historia de un rey medieval que se enfadaba por las molestias que le ocasionaban los adoquines y mandó enmoquetar todo su imperio hasta que un consejero le recomendó que se comprara unas babuchas acolchadas.

Marisa García le invitó a que hablara de tres referencias que aparecen en su libro como modelos de fortaleza. Se trata de una persona que tiene ELA (esclerosis lateral amiotrófica) hace diez años, otra amputada y una tercera que había estado en un campo de concentración. El primero es José Robles, un amigo suyo al que definió «como un tipo superfeliz, igual que su mujer y sus hijos. Él a su enfermedad le llama el resfriadillo y cuando le preguntan cómo está contesta 'de lujo'. Está bien conocer estos modelos porque cuando uno tiene un berrinche debes pensar qué diría José. La comparación es una gran herramienta. Debemos aprender a comparar para salir ganando siempre».

Santandreu también ensalzó el valor del humor y propuso vídeos de José Mota como remedio. «Creo que uno de los grandes propósitos de la vida es divertirse. Si existe Dios, uno de los propósitos por los que nos ha puesto aquí es amar, aprender y divertirse. Tengo pruebas: todos los animales se divierten. Además, el humor deshace la neurosis, que es una de las dos familias de problemas que tratamos los psicólogos junto a la psicosis, que es la peor porque estás tan mal que inventas la realidad, mientras que en la neurosis exageras la realidad.

El autor de 'No hagas montañas de granos de arena' desvela entre sus páginas desde cómo evitar discusiones de pareja lanzando una moneda al aire a motivar a los opositores retándose a sí mismos a memorizar para divertirse con una tarea que a la mayoría les parece penosa y monótona. También afirma que la soledad no existe porque el mundo está lleno de gente, reflexiones todas que suman cada día más seguidores a tenor de la multitudinaria firma de libros que tuvo lugar al acabar la charla.

