Cómo limpiar el hogar sin acabar con los recursos del planeta

Raquel C. Pico Martes, 11 de abril 2023, 06:55 Comenta Compartir

El primer uso es ya casi cuando te levantas. La rutina con la que empieza el día implica pasar por la mesa del desayuno y, después, limpiar la taza y los demás utensilios que se han empleado. Un poco de lavavajillas en el estropajo y listos para volver a ser usados. Los siguientes usos dependerán mucho de los hábitos de cada quien y de cómo se presente el día, pero rara será la jornada en la que no se emplee algún producto de limpieza.

Están por todas partes y los empleamos todo el tiempo. Será ese lavavajillas con el que se limpia la vajilla —o el que se eche en la máquina que encarga de hacerlo—, el oloroso friegasuelos que deja la casa reluciente o el detergente que garantiza que la colada salga fresca y libre de manchas. Son los productos a los que se confía el buen estado del hogar, pero cada gota no resulta inocua. Tiene un efecto directo sobre la naturaleza.

La preocupación por los efectos de los productos de limpieza en el medio ambiente ha ido en aumento en los últimos años. Un análisis de Mintel de 2021 reconocía que, aunque el porcentaje de compradores que se hacía solo con productos 'eco' de limpieza era todavía pequeño, la industria esperaba que un crecimiento: quienes ya habían probado estaban, de hecho, comprando más limpiadores verdes.

En la recta final de 2022, sus analistas ya señalaban que los compradores querían que se vinculasen sus productos con una visión más positiva de la salud y también con una estrategia más sostenible. «Las marcas que sean capaces de encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y gestión de los gérmenes, mientras crean una experiencia de limpieza más disfrutable, tendrán el éxito mayor», señalaba entonces Jennifer White Boehm, directora de investigación de belleza, cuidado personal y hogar de la consultora.

Y, si todavía es difícil encontrar este tipo de productos en los supermercados españoles, las marcas que ofrecen alternativas más eco-responsables están emergiendo y son fácilmente localizables a un clic de distancia. «Cada día, los consumidores de productos de limpieza se están volviendo más conscientes y exigentes gracias a la mayor preocupación medioambiental», apunta Sara Climent, responsable del departamento de marketing de Jabones Beltrán, que señala que por eso piden «productos que estén alineados con sus valores de sostenibilidad y responsabilidad».

Crear un producto que sea realmente verde implica pensar en muchos factores. «Todo influye. Desde la selección y procedencia de las materias primas, pasando por el proceso de producción —sostenible a todos los niveles—, así como la selección del packaging y la generación de residuos», explica Climent. Su empresa lleva usando en sus más de 100 años de trayectoria como base la jabonería tradicional. Lo hicieron hace décadas cuando las lavadoras pusieron de moda otras propuestas y eso les permitió responder cuando, en la década de los 2000, notaron un cambio en el mercado. «Empezamos a ver que había una mayor concienciación medioambiental y que el consumidor exigía productos más respetuosos y con certificación», señala. Empezaron por detergentes y productos de cuidado de la ropa y, ahora, tienen ya una línea —Biobel— para muchas más áreas de limpieza.

Dar el salto a lo verde «tiene muchos beneficios», asegura Ferrán Aznar, CEO de Washaby, una 'startup' española que comercializa —fundamentalmente, por ahora, online— detergente ecológico. De entrada, estos productos responden a las mismas necesidades que los de los tradicionales. «Por muy ecológico que sea, si no limpia no lo voy a usar», reconoce Aznar, pero con otros añadidos. La forma de presentación de estos detergentes verdes evita la sobredosificación, por ejemplo.

«Como toda la composición es orgánica, no hay microplásticos», asegura Aznar. No se puede evitar verter al alcantarillado los microplásticos que libera la propia ropa — a menos, claro, que se opte por comprar ciertas prendas—, pero sí se evita sumar los que aportan detergentes y suavizantes. «El suavizante es ultracontaminante», recuerda el responsable de Washaby.

«Gracias a la rapidez con la que se biodegradan los limpiadores ecológicos, el agua que se va por el desagüe de la lavadora o el fregadero, en muchos casos se puede utilizar directamente para regar»

Además, los propios ingredientes de los productos tradicionales tienen efectos directos sobre los ecosistemas. «Si los surfactantes de los detergentes no se biodegradan —o lo hacen de manera muy lenta—, da lugar a un fenómeno denominado eutroficación», explica Climent. «Consiste en la llegada exagerada de nutrientes que hacen proliferar en exceso la población de fitoplancton y acaban con toda vida en el medio acuático», explica. «Gracias a la rapidez con la que se biodegradan los limpiadores ecológicos, el agua que se va por el desagüe de la lavadora o el fregadero, en muchos casos se puede utilizar directamente para regar», señala.

Incluso si las aguas residuales pasan por la depuradora, extraer todo lo que han añadido los limpiadores no siempre es fácil. Climent recuerda que, si tampoco se biogradan rápido en los fangos de las depuradoras, acabarán afectando a los suelos.

Un estudio estadounidense llegó a la conclusión de que los limpiadores eran ya una fuente sustancial de contaminación atmosférica, tanto que a medida que las normativas iban restringiendo el impacto que podían tener los coches su peso iba subiendo. Evitar los procesos de limpieza es imposible, pero plantearse cómo hacerlos para que sean más respetuosos no lo es.

El respeto por el medioambiente suele tener además un efecto paralelo que los consumidores aprecian. Sara Climent recuerda que no solo cuidan de la salud del entorno, sino que, al usar «formulaciones naturales y totalmente libres de elementos nocivos» pueden hacerlo con la de las personas.

El punto débil del eco-limpiador

Uno de los puntos débiles de los eco-limpiadores podría estar en la parte olfativa, esa que décadas de marketing de experiencias han asentado en nuestro cerebro como el estándar de lo que debe ser un 'buen' producto de limpieza. La fragancia de los detergentes verdes, por ejemplo, es mucho más suave que la de los industriales y no se queda en la ropa de la misma manera. No huele mal, pero no huele tan abrumadoramente bien. Ferrán Aznar explica que para lograr que los detergentes huelan mucho se necesita añadir muchos químicos, que son los que garantizan esa intensidad duradera. «Si pusiéramos más perfume, no podríamos decir que somos ecológicos», ejemplifica.

Por otro lado, el precio se ha convertido en un lastre para los productos sostenibles. Al menos eso es lo que dicen las estadísticas y lo que están notando ya otros mercados. «Quien por 2 euros más prefiere contaminar», reflexiona Aznar, «no es la persona a la que nos dirigimos». El CEO de Washaby reconoce que le molesta un poco cuando se dice que los productos ecológicos son caros. «Es un tema de hacer números», puntualiza, porque ya no es solo que los detergentes verdes ahorren en impacto en el medioambiente, sino que además, si se ve a cuánto salen por lavadora, sus precios no son muy distintos a los costes medios de los detergentes de alta gama de los supermercados. Esos que los consumidores sí están ya comprando.

Con todo, la propia industria debe enfrentarse a no pocos retos y no pocas paradojas. Por ejemplo, Aznar apunta el hecho de que los limpiadores verdes se vendan en ocasiones en botellas de plástico. Su detergente —en cápsulas monodosis y producido en proximidad— se comercializa en una caja de cartón, pero el propio directivo señala que aún no pueden usar en toda la fase de distribución alternativas sostenibles —como vehículos eléctricos— porque eso no existe en el mercado. Lo tienen, eso sí, muy presente y, al menos, intentan que la última milla sea verde.

En qué fijarse al comprar un limpiador verde «Hay productos ecológicos que no lo son», advierte Ferrán Aznar, que invita a no quedarse con palabras de moda —como 'eco'— y pararse a leer la etiqueta para confirmar que se está ante algo real. La composición debe ser realmente sostenible y respetuosa y algunos sellos, como Ecolabel, certifican que eso es así. También es importante que sean productos de proximidad: poco importa que un limpiador use ingredientes verdes, si su huella de carbono es altísima porque llega desde China.

Temas

Antropía Contaminación