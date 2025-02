¿A cuánto sale la cesta de la compra 'eco'?

La cesta de la compra de los españoles en los últimos meses ha menguado a la vez que el montante total aumentaba. La inflación ya no es un concepto que se debate a nivel macroeconómico o en entornos más económicos, ya es una palabra que se repite constantemente en las conversaciones más cotidianas. Llenar el carro con productos básicos es más caro que hace un año y hacerlo con los productos 'eco' también. «Como a otros sectores la inflación también nos influye», señala Diego Granado, secretario general de Ecovalia.

En el último año, la media del índice de precios al consumo (IPC) fue un 8,4% más elevada que el ejercicio anterior y algunos productos han visto disparado su valor en los lineales de los supermercados. Por ejemplo, la leche aumentó un 37%, los huevos un 31% y los zumos un 18%. Este alza en el ticket de la compra se deja notar también en los pasillos donde se exponen los productos 'eco'. «Obviamente, nosotros también vemos reflejado esa subida», explica Granado. «Pero somos un sector más resiliente al usar la economía circular», apostilla.

A pesar de ello, la diferencia de coste con una compra habitual no ha menguado, sino que ha crecido. «Los productos 'eco' cuestan tres veces más caros que los de marca blanca», señala un informe reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Un hándicap que «provoca que muchos consumidores no desarrollen su cliente ecológico interior», explica Juan Carlos Gázquez-Abad, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

Según el último estudio de 'Connecting with eco-conscious consumers', casi siete de cada diez españoles encuestados le gustaría hacer más por el medioambiente y el planeta y eso incluye compras ecológicas. Sin embargo, «El consumidor ecoactivo es producto de los valores que tiene, pero aún y teniéndolos, la situación económica condicionará que adopte un comportamiento más activo o menos, independientemente de sus valores», apunta Neus Soler, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. «El interés en estos productos está creciendo poco a poco y se ve en el gasto per cápita», contrapone el secretario general de Ecovalia.

La última memoria anual de la asociación profesional española de la producción ecológica revela que los consumidores españoles gastaron 60 euros de media en sus compras ecológicas. «En los últimos años hemos pasado de los 'veintipocos' euros hasta los sesenta actuales», revela Granado.

Sin embargo, el desembolso de los españoles queda muy lejos del que realizan los países del entorno. «Es un debe en nuestra cuenta de resultados y tenemos que trabajar en potenciar el consumo en nuestro país», responde el portavoz de la asociación de producción ecológica.

El gasto de los españoles está muy lejos de los suizos que se dejan 425 euros per cápita en compras ecológicas o tres veces menos que los franceses que destinan 187 euros a estas adquisiciones. «Es un poco la concienciación general», justifica Granado. «Miramos más por nosotros que por el colectivo», añade.

No obstante, el aumento del gasto per cápita de los españoles en los últimos cuatro años ha crecido un 22% hasta alcanzar la cifra actual. Alza que también tiene su explicación en la subida de precios que ha experimentado el sector. «Aunque lo han hecho casi un punto por debajo de la media total», afirma Granado.

A pesar de ello la diferencia es en algunos casos del doble. La docena de huevos ecológicos alcanza los 5,5 euros en los lineales de los supermercados. «Es uno de los productos más demandados y no cubre con la demanda existente», destaca Granado.

La diferencia de precios para productos de la misma marca en versión convencional y eco supone un incremento de un 60% para la compra ecológica, según la OCU. Diferencia que se explica en los costes de producción de estos alimentos. La ausencia de fertilizantes no orgánicos y otros químicos encarece el precio.

Reinan los productos vegetales

La cesta de la compra habitual de los españoles se compone de productos de higiene del hogar (75,8%), lácteos, yogures y postres (74,5%), alimentos envasados (61,9%) y los productos de higiene personal (60,7%). En el caso de la 'eco', «lo más demandado son los productos vegetales», explica Granado.

La cesta ecológica en España durante 2022 estuvo conformada por un 64% de productos ecológicos de origen vegetal, principalmente de fruta (14%) y hortalizas (10%), y un 36% de productos de origen animal, fundamentalmente carne (27%). No obstante, los más fieles son los compradores de productos de limpieza eco. El 20 % de estos que compran productos de limpieza de marcas sostenibles no tienen intención de cambiar a marcas no ecológicas aún el aumento generalizado de precios. De todas las categorías analizadas en el informe 'Connecting with eco-conscious consumer' esta es la que tiene una tasa menor de abandono.

Crece la superficie ecológica

La fiebre de la inflación ha disparado los precios ecológicos, ha ralentizado el consumo en este segmento de la economía, pero no ha frenado la producción. El mercado total de productos ecológicos en España en 2022 alcanzó los 2.856 millones de euros, de los que 2.532 corresponden al valor de mercado en hogares, según revela el Informe anual de la producción y consumo ecológico en España de Ecovalia.

Por países, Australia es el paraíso de la producción ecológica con el mayor número de hectáreas dedicadas al cultivo y crecimiento de estos productos. España es el segundo país europeo tras Francia con 2,64 millones de hectáreas. «Ha crecido un 26,6% en los últimos 5 años y sin ayudas públicas», explica Granado.

Por zonas geográficas, Andalucía representa casi la mitad del total al acumular 1,4 millones de hectáreas dedicadas a la producción ecológica. Castilla La-Mancha y Cataluña son los otros dos grandes polos con un 15% y 10% del total.

En cuanto a los cultivos en nuestro país, los principales son los frutos secos, con 262.280 hectáreas; el olivar, con 256.507 hectáreas; los cereales, con 241.913 hectáreas; y los viñedos, con 142.176 hectáreas. No obstante, a nivel porcentual, los cuatro cultivos que más han crecido son: los frutos secos (33%); las plataneras y subtropicales (23%); los cítricos (21%) y el olivar (15%).

En España hay un total de 62.320 actividades ecológicas, categoría que ha registrado un incremento de un 41,7% en los últimos cinco años. «Tenemos que seguir trabajando en la concienciación de los agricultores, ganaderos y, también, los consumidores», apunta Granado. «Hay que trabajar en el etiquetado, porque hay mucho lío. La gente tiene que saber que si hay una hoja verde es un producto ecológico.