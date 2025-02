José Antonio Gutiérrez de Tena lleva en el campo desde que terminó el instituto. Con 18 años, tenía claro que quería dedicarse a ello, ... como era tradición en su familia y como lo sigue siendo, pues son tres hermanos y los tres son agricultores.

–¿Cuántas hectáreas trabaja?

–Tengo una sociedad con mi hermano y llevamos en torno a 130 hectáreas de tierra entre secano y regadío, principalmente tomate y maíz. Este último porque, aunque la rentabilidad es prácticamente cero, de alguna forma hay que pagar las rentas y rotar los cultivos, tampoco existen muchas más alternativas.

–Tras casi 30 años en el campo, ¿cómo analiza la evolución?

–Mecánicamente se ha evolucionado mucho, pero creo que en más del 90% esa mecanización ha sido obligada, entre otras cosas, por el tema de la mano de obra. Por otra parte, han sido muchos los altibajos en los cultivos. Por ejemplo, en el tomate, el precio ha fluctuado mucho, pasando de tener una rentabilidad medio aceptable a trabajar por debajo de coste en los últimos años.

–También se ha incrementado en este tiempo la burocracia.

–Sí. Nos ponen muchas trabas y cosas como el cuaderno digital nos están haciendo muchísimo daño. Además, nos han quitado muchas herramientas de trabajo como productos químicos que utilizábamos. No tengo nada en contra de ello, pero lo que no podemos hacer es competir en el frontal del supermercado con productos que entran de fuera de Europa sin esas limitaciones. Compites contra un tomate chino que no tiene ninguna trazabilidad. A nosotros se nos exigen unos controles de calidad que luego en el mercado no se aprecian.

–¿Hace falta que la sociedad se conciencie sobre ello?

–Creo que la sociedad sí lo entiende, pero al final las cuentas son las que son y cada uno tiene que llevar a su casa los alimentos que puede.

–¿Cómo es la situación actual del tomate?

–Nosotros tenemos aquí una reducción de contrato. Hacíamos tomate con dos fábricas. Por un lado, la cooperativa Tomates del Guadiana donde el 98% de los socios de San Isidro tenemos tomate, pero no toda la explotación que quisiéramos porque no se ha podido. Una reducción de contrato que se produce también por cuestiones de mercado, tú no puedes poner encima de la mesa lo que no se va a comer. Y a nivel de Transa también hemos tenido una reducción que ha hecho mucho daño a los agricultores.

–No pinta de la mejor manera la campaña.

–No, porque sea como sea vamos a estar por debajo costes. El agricultor lo que quiere es un precio que, al menos, supla los costes y una rentabilidad. Hay que compensar de alguna manera la cantidad de riesgo que asumimos. Si el año viene complicado o no llegas a los costes, ese año no comes. Ponemos mucha inversión para sacar muy poca rentabilidad; esto se lo enseñas a cualquier analista económico y diría que estamos locos. Encima, dependemos de las inclemencias del tiempo.

–¿Y para el maíz?

–Es un cultivo al que le tienes que arrimar dinero. Es que estamos hablando de precios de abonos que desde diciembre han subido 80 euros por tonelada, es una subida de un 25%, mientras que productos como el tomate están bajando los precios en un mayor porcentaje. Hay que preguntarse dónde están los beneficios entonces.

–Con todo esto y viniendo de un relevo generacional, ¿cómo ve el futuro?

–Tengo tres hijos y les hago mucho hincapié en que vayan hacia otro oficio, pero el del campo no. Además, la persona que quiera entrar en el campo, si no tiene ese relevo generacional, es imposible. A mí me encanta, esto es devoción, pero nadie está aquí por la economía o por calidad de vida. Me gusta muchísimo, pero si no soy capaz de comer de ello, mejor me pongo un huerto.