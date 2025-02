Cae el precio del tomate: agricultores e industrias fijan entre 107 y 115 euros por tonelada esta campaña

El precio a pagar por el tomate en esta campaña cae sensiblemente. Se preveía por el contexto actual del mercado y ahora se confirma. Los ... contratos firmados entre los productores y la industria recogen una horquilla de entre 107 euros/kilo en la franja más baja (más el abono del transporte desde las parcelas a las fábricas), pagados por la industria privada, y los 115 euros/kilos que abonarán las industrias cooperativas. Los de la campaña pasada fueron históricos como también los rendimientos cosechados por hectárea: entre 130 y 150 euros. Unos vaivenes a los que este sector, como otros del campo, no les son ajenos. Durante años el precio reciente ha rondado los 100 euros pero se disparó durante y después de la pandemia por la demanda y por también un sobresaliente aumento de los costes de producción.

Las valoraciones de los nuevos precios van desde la opinión de la industria, que reconoce que son ajustados, pero permiten mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, hasta la de los agricultores, que los consideran «ruinosos» en el caso por ejempolo de Apag Extremadura Asaja. Unidas por Extremadura, además, ha alertado que se incumple la Ley de la cadena alimentaria.

A la hora de explicar esa bajada de precio a los productores tomateros para esta campaña hay que indicar primero el contexto general de este año. Hay exceso de producción de la campaña pasada. Hay mucho tomate todavía por salir. Y hay mucho producto mundial, con el espectacular crecimiento de China, como informó HOY.

Una realidad que, de salida, va a suponer que los agricultores vayan a poner mucho menos hectáreas que el año pasado porque la industria ya comunicó que no necesitaba tanto producto. Según la Asociación Mesa del Tomate, se cultivaron la campaña pasada 24.477,64 hectáreas. Este año no se espera más de 21.000. Los agricultores van a sembrar menos hectáreas porque la industria ya ha dejado claro que va a contratar menos producción. Hay exceso de tomate en los bidones y a pesar de que el consumo mundial no decae, es incapaz de absorber el aumento considerable de kilos.

La producción del año pasado, con 2,3 millones de toneladas, correspondió a un rendimiento muy alto por hectárea, 91,73 toneladas. «Esos 115 euros es un precio muy ajustado. Muy justo para cubrir costes pero responde de un lado al estudio de costes fijados por Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, pero también a la realidad de que hay mucho stock. La clave para que este año podamos cubrir gastos va a ser los rendimientos por hectárea. Si hay muchos kilos, si el tiempo se comporta, salvaremos la campaña», dice Domingo Fernández, presidente del grupo Cooperativo Acopaex y presidente también del grupo Apis y Tomates del Guadiana.

Como ha contado este diario, un estudio de Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura sitúa en 115 euros por tonelada el coste de producción en 2024 de tomate para industria en la región. Esta cantidad es el resultado de la suma de todos los costes de producción, tanto directos como indirectos, que ascienden a 11.287 euros por cada hectárea de tomate cultivada; y del rendimiento obtenido durante la cosecha del año pasado, es decir, la producción obtenida por cada hectárea, que fue de 98,41 toneladas.

«A mayor producción por hectárea, el coste es lógicamente menor. Es algo que desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura hemos defendido siempre como una de las claves para conseguir mayor competitividad del sector de tomate para industria: incrementar el rendimiento obtenido en el cultivo», explicaba hace unos días Juan Francisco Blanco, presidente del Grupo de Trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Además, subraya que para esta campaña 2025 se espera, no obstante, que el coste de los insumos y de los seguros agrarios sean algo superiores a los registrados durante el año pasado.

«Los costes han bajado pero no tanto como se pudiera desear. Más los energéticos que otra cosa pero con 115 euros por tonelada se puede alcanzar un equilibro entre ingresos y gastos si hay mucho rendimiento por hectárea. Pero este año el panorama está mucho más ajustado para los agricultores y para la industria», remata Fernández.

Valoraciones

Ante esta situación, Unidas por Extremadura, a través de su diputada Irene de Miguel, ha señalado este viernes el «incumplimiento manifiesto» de la Ley de Cadena Alimentaria en el sector del tomate. De Miguel ha acusado a las empresas transformadoras de saltarse esa norma «poniendo un precio muy por debajo de los costes de producción». El precio de los contratos del tomate «debería, como mínimo, superar los 130 euros».

La diputada de Podemos ha asegurado que es muy preocupante que el gobierno regional del PP «mire hacia otro lado ante este incumplimiento manifiesto de la Ley de Cadena Alimentaria». «Están condenando a nuestros productores a tener que recibir unos precios absolutamente indecentes», ha remarcado.

Mientras, Apag Extremadura Asaja Apag y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) consideran que los precios fijados para esta campaña son «ruinosos» para los agricultores extremeños. Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, y Herminio Íñiguez, presidente de Agryga, han reclamado »soluciones«.

Herminio Íñiguez ha expuesto que la media de producción de tomate en Extremadura en los últimos cinco años se sitúa en 88 toneladas por hectárea, lo que da un coste de producción de 128 euros por tonelada de tomate. Sin embargo, el precio fijado por las industrias privadas para la campaña de 2025 es de tan solo 107 euros por tonelada, «muy por debajo del coste real de producción, lo que pone en grave riesgo la viabilidad económica de los agricultores.

«El tomate requiere inversiones muy fuertes, y los agricultores tomateros están altamente cualificados. No obstante, con estos precios, muchos de ellos se verán obligados a abandonar el cultivo. Esto afectará gravemente a la sostenibilidad del sector», ha afirmado Íñiguez.

Por su parte, Juan Metidieri ha destacado que el precio de 107 euros por tonelada es «absolutamente ruinoso para los agricultores» y ha lamentado que la Ley de la Cadena Alimentaria, que «se supone debe garantizar precios dignos, no esté funcionando». La ley exige que las comunidades autónomas publiquen los costes de producción, aunque sea de manera orientativa. Sin embargo, esta medida sigue sin implementarse, lo que deja a los agricultores en una situación de indefensión frente a las ofertas por debajo de los costes de producción», ha explicado Metidieri.

El presidente de Apag Extremadura Asaja también ha manifestado el impacto de la competencia internacional en el sector, especialmente la importación de tomate de China, que se está vendiendo a precios más bajos en Europa.