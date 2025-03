«La Guardia Civil le apuntó con la pistola, pero no les hizo caso»

Nadie sabe qué le ha podido pasar por la cabeza al conductor del camión que se ha saltado el corte de los agricultores en la ... N-432, entre Entrín Bajo y Santa Marta. Sobre las nueve y media y las diez menos cuarto de la mañana de San Valentín, el conductor iba en dirección contraria, de Santa Marta dirección a La Albuera. Se bajó de su camión, que cargaba una excavadora y un rulo, y les pidió pasar.

«Nos decía que tenía mucha prisa, que tenía que dejar las máquinas en Portugal a la hora y que no llegaba. Al principio bien, pero empezó a insultarnos», comenta Alejandro Antúnez, agricultor de Entrín Bajo de 25 años. No era la primera vez que un conductor les increpaba, pero para ello llevan unos folletos explicativos donde cuentan su situación y donde les piden que los entiendan.

La Guardia Civil no se fiaba de él, comenta Juanjo González, otro agricultor de Entrín. «Nos pidieron que pusiéramos las vallas o un tractor para disuadirle de pasar, porque la verdad es que estaba como loco. Quién iba a pensar que se iba a saltar todo».

«La propia Guardia Civil le dijo que no podía pasar, que no lo intentara, porque podría atropellarnos. Pero ni caso». El «ni caso» consistió en que el conductor se saltó la fila con su camión y pasó a unos 35 kilómetros por hora por la curva hacia Entrín, la única vía que no tiene tractor para parar el tráfico y que está destinada a que pasen ambulancias y otras urgencias médicas justificadas.

A esa velocidad pasó por encima de las ruedas de contención y la valla de plástico que quitan y ponen cada dos horas, para los cortes intermitentes, que saltó por los aires. «Nos pusimos delante para pararlo, pero no hubo manera. Nos tuvimos que echar a un lado corriendo, muy nerviosos. Pensábamos que hoy teníamos que ir de funeral».

La misma Guardia Civil, al ver aquello, le dio el alto, «incluso un agente sacó la pistola para disuadirlo, pero no les hizo caso», cuentan los testigos. Al parecer, y según cuentan los agricultores, el agente pretendía darle a la rueda y pararlo, pero había demasiada gente y podría rebotar. «No sólo eso, es que el camión se fue dirección a La Albuera toda velocidad sin hacerles caso. Se montaron rápido en su coche y fueron detrás de él», asegura González.

A unos dos kilómetros del cruce de la N-432, la Guardia Civil logró detenerle, sin mayor problema.

«Hemos vuelto a nacer»

Juan Francisco Barrero, «El Chiripa», agricultor de 31 años de Entrín Bajo, y Alfonso González, de 39 años y de la misma localidad, fueron los más damnificados. Sobre la una del mediodía volvieron del médico. «Nos pretendía atropellar a todos. Venía a tal velocidad que la valla ha saltado y me ha dado en la rodilla, porque nos hemos puesto enfrente para pararlo. La Guardia Civil ha intentado reducirlo, pero no había manera. El susto ha sido tremendo…», indica Barrero.

«Hemos vuelto a nacer», coinciden los dos agricultores. «Hemos ido a rellenar el informe, un parte de lesiones judicial, y ya se lo hemos dado al teniente, que lo asociará a su denuncia junto al alto que le han dado, la fuga y el atropello».

A González le dio directamente el camión, pero un compañero logró sacarlo de la vía cogiéndole el hombre, por lo que tiene una contusión que necesitará reposo durante unas semanas y hielo. Al «Chiripa», al que le dio la valla de lleno, le tendrán que hacer más pruebas porque, según lo que le han dicho los médicos, posiblemente tenga el ligamento roto. «Reposo absoluto me han dicho de momento, pero yo tenía que volver aquí con los demás», afirma.

Todos los agricultores allí reunidos relatan al periódico HOY que, aunque al final todo haya quedado en un susto, pensaron que alguno se quedaba en el camino. «¿Y si nos llega a atropellar? ¿Y si se le cae la excavadora que llevaba cogiendo la curva y nos la echa encima a todos? No sé qué se le habrá pasado por la cabeza», se pregunta Juanjo González.

También aseguran todos los presentes que al conductor le hicieron las pruebas de drogas y de alcoholemia, y que dio negativo. La Guardia Civil no dio más detalles. «Es que si no estaba bebido, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por llevar dos máquinas a Portugal? ¿Y poder matar a dos personas por eso? No lo entiendo», razona el agricultor.