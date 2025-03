Los agricultores del 6F promueven una plataforma en Extremadura: «No vamos a parar»

Surgieron a través de las redes sociales para movilizarse por la situación que vive en el campo extremeño y se pusieron en pie de guerra ... por primera vez el pasado 6 de febrero. Desde entonces, los agricultores y ganaderos han estado realizando marchas lentas con tractoradas y cortes de carreteras y, ahora, se están organizando en una plataforma con la que pretenden unir fuerzas y plantear un calendario de movilizaciones en la región.

«No vamos a parar», asegura Vidal Ramos, uno de sus portavoces. «Nuestro propósito es empezar a nivel regional y llegar al nacional. Vamos a pedir una reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola. Queremos que nos apoyen todos los partidos políticos. Esto es un problema de los ciudadanos y necesitamos que nos apoyen todos», indica este ganadero trabajador del campo de la zona de Cáceres.

«Esto no va a parar hasta que nos den una solución e iremos haciendo movilizaciones en distintos puntos para no cargar las concentraciones en una sola población. La idea es repartirlas entre todos los pueblos y ciudades de Extremadura», añade.

Ampliar Retenciones en la carretera N-521 entre Cáceres y Malpartida de Cáceres, este miércoles. JORGE REY

Para ello están haciendo un equipo de trabajo en cada zona. «Esto es libre. Todo el mundo tiene derecho a participar, siempre y cuando sea de forma pacífica y mirando por la sociedad. Radicales no queremos», insiste Ramos, que asegura que han mantenido contactos con trabajadores del sector primario de Cáceres, Coria, Valencia de Alcántara, Navalmoral de la Mata o Trujillo, entre otras poblaciones.

Además, este miércoles también tienen previsto reunirse con agricultores y ganadero de la provincia pacense. Lo cuenta Vidal Ramos a HOY justo después de participar en la tractorada que este miércoles ha ralentizado el tráfico, a primera hora, en la N-521 entre Cáceres y Malpartida de Cáceres. También ha habido marcha lenta en la vía que une Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres.

En total han participado una treintena de tractores y medio centenar de vehículos que sobre todo han provocado retenciones entre la capital cacereña y Malpartida. Allí la tractorada se ha iniciado a las siete de la mañana y se ha prolongado hasta las nueve y media.

Ha habido retenciones de dos horas en la marcha lenta en la N-521 entre Cáceres y Malpartida

Como en anteriores ocasiones, han dejado pasar a vehículos sanitarios como ambulancias, aunque también se han vivido momentos de tensión porque ha habido médicos que no han podido llegar a sus centros de salud a la hora de apertura.

«Necesito que me dejen pasar. Mi compañera también está en la cola y somos los dos únicos médicos del centro de salud. Esperemos que no pase nada», decía Julián Gutiérrez, médico en la localidad cacereña de Aliseda.

Finalmente, los agricultores se han organizado en la N-521 para dejar pasar a ese médico de Aliseda, pese a que ha habido retenciones en ambos sentidos entre Cáceres y Malpartida. «No queremos molestar, solo que se nos escuche», decían los trabajadores del campo ya a la entrada de Malpartida. Justo en ese punto, agentes de la Guardia Civil intentaban regular el tráfico, que ha recuperado la normalidad pasadas las nueve de la mañana.

Con la tractorada ya finalizada, los agricultores se han reunido en un restaurante de la localidad cacereña de Malpartida y han protagonizado un minuto de silencio junto a la Guardia Civil en recuerdo a los dos agentes a los que arrollaron con una narcolancha el viernes en el puerto de Barbate (Cádiz).

Próximas protestas agrarias

Para los próximos días se esperan más protestas ya bajo una plataforma que una a la provincia cacereña y la pacense, con tractoradas y no cortes de vías. No quieren arriesgarse a multas por cortar carretas nacionales y autovías. «Nosotros no queremos fastidiar a los ciudadanos, sino que nos escuche el Gobierno y pongan solución a esta situación que es insostenible», afirmaba Ramos antes de dejar claro que bajos sus movilizaciones no hay ninguna organización agraria y sindical, así como ningún partido político.

«En Europa estamos haciendo una agricultura y una ganadería espectacular y queremos que toda la alimentación que viene de terceros países sigan esas mismas normativas, con igualdad de condiciones y calidad. Queremos que nos quiten la burocracia absurda desde el Gobierno y no centren sus políticas en inspecciones, multas y sanciones», reivindican los agricultores.

«Pedimos a las organizaciones agrarias que vuelven a mirar por y para nosotros, pero no queremos que sean ellos los que lleven la voz cantante, sino que seamos nosotros, los propios agricultores, los que movamos todo esto», concluía Ramos.