Los veterinarios extremeños piden calma ante el mosquito Culicoides que ataca al vacuno

Hace unos días saltaban las alarmas respecto al virus que transmite el mosquito Culicoides, la conocida como enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). Según la organización agraria ... La Unión de Extremadura, cada día de agosto están muriendo 425 vacas por culpa de esta enfermedad. Y añadía: si esto siguiera así, más de 13.000 vacas no sobrevirían este mes.

Según la opinión personal de José Marín Sánchez Murillo, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, parecen «demasiadas muertes para un virus del que las vacas se pueden recuperar hasta solas, sin intervención veterinaria».

Este especialista no cuenta aún con datos suficientes –la nueva consejera de Agricultura, Mercedes Morán, comparecerá a principios de la semana próxima para tratar este tema–, pero considera que esta cifra es «excesiva». Además, añade que aunque este virus no tiene un tratamiento específico, las vacas logran superarlo entre una y dos semanas después del contagio.

«Sí puedo asegurar a ciencia cierta que están apareciendo muchos casos; sin embargo, un tanto por ciento elevado se está recuperando. Un tanto por ciento elevado, siempre y cuando las vacas no tengan otras patologías», señala. Como ocurre en cualquier otra enfermedad, si es un animal con una edad adecuada y sin otro tipo de patologías, puede sobrevivir sin problemas.

Del mismo modo, recuerda que una cosa es la fauna silvestre y otra la ganadería vacuna. Y es que, mientras que en la primera no hay control y no se trata –por lo tanto, hay más muertes–, la segunda cuenta con la actuación de los veterinarios, lo que hace que «muchas se salven».

«El mosquito pica siempre a los animales más grandes porque emiten más calor y dióxido de carbono, que es como se orientan los mosquitos. Todo depende a partir de ahí del sistema inmunitario de cada animal».

Luis Cortés, coordinador estatal de La Unión, reitera por su parte que, aunque no puede facilitar la fuente de las cifras que ha comunicado, sabe que esta ha sido la cantidad de cadáveres que se han recogido en los últimos días. «Es un cálculo medio aproximado respecto a las muertes de los últimos días, pero el pasado 14 de agosto aseguro que se recogieron más de 460 vacas muertas. Y la enfermedad va en aumento: a mediados de julio había siete focos, ahora ya es toda Extremadura», alerta.

Una vaca puede curarse, con un buen tratamiento, en una o dos semanas; incluso, con buena salud, hasta se recuperan sola

Por otro lado, Cortés afirma que «no hay tratamiento posible» y que se tendría que haber actuado hace tiempo sobre el Culicoides. Según él, «para controlar la mosca en la aceituna se pone insecticida en avionetas; con la pudenta del arroz igual; con langostas, lo mismo. Pero llevamos sin director general de Agricultura y Ganadería desde mayo, y el ministro Planas está de salida. Hay que hacer algo inmediatamente».

Ante este tipo de medidas, como el uso de avionetas, el presidente del Colegio de Veterinarios es bastante reticente: «No es nada recomendable. Que nadie se engañe: está bien utilizar repelentes para impedir que los mosquitos piquen a animales. Pero estamos hablando de una ganadería extensiva, animales a la intemperie y eso es matar moscas a cañonazos. Hablar de fumigar me parece salirse del tiesto y no conseguir nada».

Por último, Sánchez pide calma tanto a ganaderos como a la población: la EHE no afecta a humanos. El Culicoides puede picar, pero se encuentra en el ámbito rural y no transmite enfermedades. Tampoco afecta a los productos derivados de la vaca, carne y leche, se pueden tomar perfectamente. «Es una enfermedad infecciosa, no contagiosa y, repito, no afecta a humanos».