Un Instituto Entomológico para combatir las enfermedades antes de que lleguen

Según apuntan varios ganaderos y cazadores consultados por HOY, la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) se quedará en Extremadura, y calculan que solo lo transmitirá al ... 5% de la población de ganadería vacuna. El Culicoides, que ya afectó con la EHE el año pasado a las provincias de Cádiz y Sevilla –en Badajoz tuvo una incidencia mínima en fauna silvestre–, los expertos coinciden en la necesidad de estudiarlo a fondo porque es un viejo conocido.

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, José Marín Sánchez Murillo, habla de una necesidad y una reivindicación que lleva haciendo desde hace varios años: la creación de un Instituto Entomológico aplicado para saber cuáles son los vectores –mosquitos, garrapatas y otros insectos de transmisión– más peligrosos y saber adelantarse a estas enfermedades.

«Ya sabemos lo que es la EHE, y lleva muchos años en funcionamiento, si bien nunca había entrado en Extremadura hasta ahora. Cuando el mosquito se encuentra en una población virgen puede hacer verdaderos estragos», recuerda. Y por eso es tan necesario un instituto que pueda anticiparse.

Por ejemplo, el mosquito Culicoides también transmitía la enfermedad de la lengua azul, aunque tuvieron que descubrirlo a posteriori. «En el caso de la EHE, no sabemos si son todas las especies de Culicoides las que la transmite (tenemos localizadas más de 20 especies localizadas), o alguna en particular, porque no todos estos mosquitos vuelan en las mismas fechas».

«Volverá el año que viene»

Así, el que transmite la lengua azul tiene picos máximos de aparición en agosto y septiembre, por lo que los focos aparecen en octubre, mientras que el que pasa la EHE lo hace antes. «Siempre digo que las enfermedades entran a cuatro patas. Me cuesta creer que vengan nubes de corrientes térmicas de África con mosquitos con cargas víricas», admite. Por ello, advierte, nos tendremos que acostumbrar a vivir con la enfermedad. «Desaparecerá en septiembre, pero el año que viene volverá, aunque será menos potente porque el sistema inmunitario de las vacas mejorará. No nos queda más que confiar en eso».

Para entonces, espera que hayan podido estudiar mejor al mosquito que transmite la enfermedad.