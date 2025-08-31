Investigadores extremeños descubren que los corderos engordan más rápido si comen ajo deshidratado El estudio de Cicytex también pretende reducir la emisión de gas metano con una alimentación más sostenible de las ganaderías

Investigadores extremeños han realizado un estudio con 30 corderos merinos que demuestra que comiendo ajo deshidratado los animales ganan más peso. Este trabajo experimental llevado a cabo por miembros del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) prueba que usar este tipo de subproducto agrícola introducido en la alimentación de los rebaños puede ser una herramienta eficaz para aumentar la productividad y sostenibilidad de la ganadería extensiva.

El equipo de investigadores está formado por Javier García Gudiño, Alfredo García, Ana Isabel del Rosario y Carmen Barroso. Tras introducir un 4 por ciento de ajo deshidratado en la dieta de 30 corderos de raza merina han logrado demostrar que con esta fórmula los animales ganan un 8 por ciento más de peso en comparación con una alimentación convencional. Indican desde Cicytex que los desechos de ajo, derivados del cultivo de esta planta, se han utilizado debido a sus «reconocidas propiedades antimicrobianas, antioxidantes e inmunomoduladoras, posicionándolo como una alternativa sostenible para la nutrición animal».

En este sentido, la finalidad de introducir este porcentaje de esta especie en la dieta de los corderos de raza merina ha sido evaluar el efecto sobre el rendimiento de su crecimiento y la eficiencia alimentaria. Entre las conclusiones de esta investigación que busca hacer la ganadería más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, destacan el avance en la eficiencia de alimentación, con el incremento en el rendimiento de crecimiento sin afectar negativamente al consumo de pienso. «No se ha detectado rechazo al alimento, lo que indica una buena palatabilidad, mejorando la digestión y la absorción de nutrientes».

Destaca la Junta en nota de prensa que «este estudio subraya el potencial de los subproductos de ajo como aditivo alimentario natural y sostenible en la producción ovina, apoyando sistemas ganaderos más respetuosos con el medio ambiente». Los resultados de esta investigación los ha dado a conocer en Austria el investigador del área de Producción Animal de Cicytex, Javier García Gudiño. La presentación ha tenido lguar en la reunión anual de la Federación Europea de Ciencia Animal, que se celebra en la localidad de Innsbruck y ha reunido a expertos europeos en producción animal y sostenibilidad. Esta reunión aborda aspectos de interés relacionados con la ciencia animal en el cerdo, aves de corral, caballo, oveja y cabra, insectos; genética, nutrición, sistemas de producción, nuevas tecnologías y ganadería de precisión, salud y bienestar.

Gas metano de los rumiantes

Una de las líneas de trabajo desarrollada desde Cicytex ha sido la búsqueda de estrategias para reducir el impacto medioambiental que generan algunas especies ganaderas que se crían en la dehesa. Se han analizado nuevas tecnologías como detectores láser para medir gases como el metano a lo largo de las distintas fases productivas de los rumiantes.

Gracias a este dispositivo se están evaluando posibles reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, «ya que el ajo podría tener un efecto antimetanogénico».

Por otro lado, se están analizando muestras de sangre para estudiar el estado inmunitario y parasitario de los animales, puesto que el ajo posee propiedades naturales que podrían reforzar sus defensas.

